Βίντεο με επίθεση ουκρανικού drone εναντίον ρωσικού πολεμικού πλοίου του στόλου της Μαύρης Θάλασσας στα ανοιχτά του Νοβοροσίσκ στις 10 Σεπτεμβρίου κυκλοφόρησε online.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent επρόκειτο για drone της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (HUR) που έπληξε σκάφος τύπου Project MPSV07 το οποίο πραγματοποιούσε αποστολή αναγνώρισης/ περιπολίας. Το κόστος του πλοίου, όπως αναφέρεται, ανέρχεται στα 60 εκατ. δολάρια και τέθηκε σε υπηρεσία το 2015- ωστόσο η HUR δεν έδωσε το όνομά του: Εκπρόσωπός της είπε στο Kyiv Independent πως είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την ταυτοποίησή του.

Σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία, η Ρωσία έχει τέσσερα σκάφη αυτής της κλάσης, ωστόσο ανοιχτές πηγές υποδεικνύουν πέντε και ένα έκτο υπό κατασκευή. Εξ αυτών το «Spasatel Demidov» είχε τεθεί σε υπηρεσία το 2015 και ήταν καταγεγραμμένο στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ.

