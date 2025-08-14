Επιστήμονες ανακάλυψαν στην Αυστραλία το απολίθωμα μιας φάλαινας με κοφτερά δόντια, ενός τρομερού θηρευτή που ζούσε πριν από 26 εκατομμύρια χρόνια.

Τα Μουσεία Βικτώριας της Μελβούρνης ανάπλασαν το είδος από ένα εξαιρετικά καλοδιατηρημένο απολίθωμα κρανίου, που βρέθηκε το 2019 στην κομητεία Σερφ Κοστ, νοτιοδυτικά της πόλης.

1/ A few years in the making, but I can finally share my first PhD paper and my first ever first-authored whale paper. In it, we name a new species of toothed baleen whale: Janjucetus dullardi. You can find our conversation article here: https://t.co/FAFlP7LgoZ pic.twitter.com/OHQGnedtSK — Ruairidh Duncan (@Inxcetus) August 12, 2025

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «γρήγορο και με κοφτερά δόντια θηρευτή» που είχε περίπου το μέγεθος ενός δελφινιού. «Πρόκειται ουσιαστικά για μια μικρή φάλαινα με μεγάλα μάτια και ένα στόμα γεμάτο κοφτερά δόντια», δήλωσε ο ερευνητής Ρουέιριντ Ντάνκαν.

3/ As well as showing different ear bone characteristics and different (and largely unworn!) tooth anatomy, Janjucetus dullardi is unique amongst mammalodontids for its clearly immature stage of growth, permitting insights into how whales in this group changed as they grew. pic.twitter.com/iDrSC0mIl9 — Ruairidh Duncan (@Inxcetus) August 12, 2025

«Φανταστείτε μια εκδοχή πτεροφάλαινας που μοιάζει με καρχαρία: μικρή και απατηλά χαριτωμένη, αλλά σίγουρα όχι ακίνδυνη».

Το κρανίο ανήκε σε ομάδα προϊστορικών φαλαινών, μακρινών συγγενών και μικρότερων των σημερινών φαλαινών που τρέφονται με πλαγκτόν. Πρόκειται για το τέταρτο είδος αυτού του τύπου φαλαινών που έχει ανακαλυφθεί ποτέ, σύμφωνα με τα Μουσεία Βικτωρίας.

2/ Janjucetus dullardi was found in rocks 25-26 million years old and is only the fourth species of a group called mammalodontids and the third named from Australia (hypothetical skull modelled by @DPHocking, Matt McCurry and painted by @Dinoman_Jake). pic.twitter.com/7ql4Gk00da — Ruairidh Duncan (@Inxcetus) August 12, 2025

«Αυτό το απολίθωμα μας δίνει μια εικόνα του τρόπου με τον οποίο οι αρχαίες φάλαινες μεγάλωσαν και εξελίχθηκαν και πώς η εξέλιξη διαμόρφωσε το σώμα τους στο μέτρο που προσαρμόζονταν στη θαλάσσια ζωή», δήλωσε ο παλαιοντολόγος Έριχ Φιτζέραλντ, ο οποίος συνυπογράφει τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Zoological Journal of the Linnean Society.

(με πληροφορίες από Conversation)