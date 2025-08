Η Γκισλέιν Μάξγουελ, η καταδικασμένη για sex trafficking πρώην συνεργάτιδα και σύντροφος του Τζέφρι Επστάιν, κατέθεσε επί εννέα ώρες ενώπιον του αναπληρωτή Γενικού Εισαγγελέα των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς. Σύμφωνα με την Daily Mail, η 63χρονη απάντησε «ειλικρινά και αληθινά» σε ερωτήσεις για τον πρίγκιπα Άντριου και περισσότερα από 100 πρόσωπα συνδεδεμένα με τον Επστάιν.

Η κατάθεση θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς είναι η πρώτη φορά που η Μάξγουελ καλείται επίσημα να τοποθετηθεί για τον δούκα της Υόρκης. Πηγή που ήταν ενήμερη για τη διαδικασία ανέφερε: «Είναι η πρώτη φορά που κάποιος τη ρωτά επίσημα για όλους αυτούς τους άνδρες. Δεν απέφυγε καμία ερώτηση και θέλει η αλήθεια να αποκαλυφθεί».

Ο πρίγκιπας Άντριου αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία τον κατηγόρησε ότι την κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν 17 ετών. Παρότι δεν παραδέχθηκε ενοχή, προχώρησε σε εξωδικαστικό διακανονισμό με καταβολή σημαντικού ποσού. Η Βιρτζίνια Τζιούφρε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αυτοκτόνησε πρόσφατα.

The 100 'big names' including Andrew Ghislaine Maxwell was quizzed about by DOJ – and bombshell that could drag Elon Musk into Epstein scandal https://t.co/riAg0di8G9