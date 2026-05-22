Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προχώρησε στην έκδοση προεδρικού διατάγματος με το οποίο διατάσσεται το κλείσιμο του ιδιωτικού Πανεπιστημίου Bilgi της Κωνσταντινούπολης, εν μέσω της ακαδημαϊκής χρονιάς.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση, ανακαλείται η άδεια λειτουργίας του Πανεπιστημίου Bilgi, το οποίο αριθμεί περίπου 20.000 Τούρκους και διεθνείς φοιτητές, καθώς και καταξιωμένους καθηγητές και ερευνητές στους τομείς τους.

Στο διάταγμα γίνεται επίκληση νομοθετικής ρύθμισης που επιτρέπει το κλείσιμο ιδιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος σε περίπτωση που κρίνεται ότι το επίπεδο εκπαίδευσης είναι ανεπαρκές. Υπενθυμίζεται ότι ήδη από πέρυσι η τουρκική δικαιοσύνη είχε τοποθετήσει διοικητή στο Bilgi, το οποίο ιδρύθηκε το 1996, μετά από έρευνα εις βάρος της εταιρείας που το διαχειρίζεται, η οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος και φορολογική απάτη.

Το Πανεπιστήμιο Bilgi θεωρείται φιλελεύθερου προσανατολισμού ίδρυμα, συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus και δέχεται κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό Ευρωπαίων και διεθνών φοιτητών.

Με πληροφορίες από Turkiye Today