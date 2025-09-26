Μπορεί το κλίμα πριν την συνάντηση του Τούρκου προέδρου με τον Τραμπ να ήταν αβέβαιο, το αποτέλεσμα ωστόσο φάνηκε να ευνοεί τον Ερντογάν ο οποίος επέστρεψε στην Άγκυρα με «ενισχυμένη αυτοπεποίθηση» όπως σημειώνει ο τουρκικός Τύπος. Χωρίς όμως τη διαβεβαίωση για την πώληση στην Τουρκία των Αμερικανικών F-16 και F-35.

Ο Ερντογάν εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τη συνάντηση με «έναν παλιό φίλο» και σε δηλώσεις του έστειλε μήνυμα σταθερότητα και συνεργασίας με την Ουάσιγκτον υπονοώντας ότι η Τουρκία επιστρέφει στην σφαίρα επιρροή των ΗΠΑ κα ο ίδιος αναλαμβάνει τον ρόλο του «αφεντικού».

«Ο κ. Τραμπ και η αντιπροσωπεία του μας υποδέχτηκαν πολύ θερμά στο Λευκό Οίκο και φεύγουμε ικανοποιημένοι. Ήταν μια επίσκεψη τόσο όμορφη που δεν μπορεί να αμαυρωθεί από τις λάσπες που πετάχτηκαν» ανέφερε ο τούρκος πρόεδρος.

Και συμπλήρωσε λέγοντας ότι «ο κύριος πρόεδρος και εγώ πραγματοποιήσαμε τις συνομιλίες μας σε μια ειλικρινή, εποικοδομητική και παραγωγική ατμόσφαιρα. Εξάλλου, η σχέση μας με τον κύριο Τραμπ είναι, όπως είναι γνωστό, πολύ καλή από παλιά. Φυσικά, δεν είναι δυνατόν να επιλυθούν όλα τα ζητήματα σε μία μόνο συνάντηση. Ωστόσο, αυτή η επαφή μας οδήγησε σε σημαντική πρόοδο σε πολλά θέματα».

Θέλει μερίδιο από τους πόρους της Μεσογείου

Το μήνυμα όμως που ήθελε να στείλει ο Ταγιπ Ερντογάν είναι αυτό του «κυρίαρχου» στην Ανατολική Μεσόγειο υποστηρίζοντας το δικαίωμα της Τουρκίας να έχει καθοριστικό λόγο στις εξελίξεις.

«Η προσέγγισή μας όσον αφορά τους πόρους της Μεσογείου είναι σαφής. Παίρνουμε το μερίδιο που μας αναλογεί από αυτούς τους πόρους και συνεργαζόμαστε με τους γείτονές μας με βάση την αρχή του win win. Η αποφασιστική στάση της Τουρκίας οδηγεί σε αναθεώρηση των υπολογισμών στην περιοχή. Η Τουρκία είναι πλέον μία δύναμη με ισχυρό λόγο, ικανή να αποφασίζει και να καθορίζει τις ισορροπίες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», τόνισε, με αποδέκτες φυσικά την Ελλάδα και την Κύπρο.

Στρατιωτική υπεροχή

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε και στη ναυπήγηση του δεύτερου αεροπλανοφόρου που σχεδιάζει η Άγκυρα στην προσπάθεια της να καταστεί στρατιωτικά αυτόνομη.

«Όσον αφορά τις εργασίες για την κατασκευή του αεροπλανοφόρου μας, η ευθύνη για το θέμα αυτό ανήκει κατά κύριο λόγο στον αρχηγό του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ ειδικά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Γιασάρ Γκιουλέρ, παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του έργου. Αν πούμε ότι ‘θα ολοκληρωθεί μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα’, θα ήταν υπερβολικό. Ωστόσο, ελπίζουμε ότι το αεροπλανοφόρο μας θα ολοκληρωθεί σε 1-2 χρόνια».

«Ταφόπλακα» στο Κυπριακό

Η πιο σκληρή δήλωση ωστόσο αφορούσε την Κύπρο, με τον Ερντογάν να αποκλείει κάθε επιστροφή σε ομοσπονδιακές φόρμες και να θέτει το δίλημμα σε απόλυτη βάση.

«Η θέση μας και η πολιτική μας για το Κυπριακό είναι σαφής. Το θέμα της ομοσπονδίας έχει κλείσει για εμάς. Κανείς δεν μπορεί να μας παρασύρει ξανά σε συζητήσεις για ομοσπονδία παίζοντας με τις λέξεις. Οι Τουρκοκύπριοι δεν θα δεχτούν ποτέ να είναι μειονότητα στο νησί. Η μόνη ρεαλιστική λύση είναι η αποδοχή της ύπαρξης δύο ξεχωριστών κρατών στο νησί. Το δηλώσαμε ήδη ξεκάθαρα στην ομιλία μας στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Εκεί εκφράσαμε για άλλη μια φορά τη στάση μας και την ανακοινώσαμε σε όλο τον κόσμο. Θα ήταν λάθος να περιμένουν να αλλάξει η στάση μας», ανέφερε, θυμίζοντας στη συνέχεια το ρόλο της Τουρκίας στα Κατεχόμενα.

«Ευχόμαστε οι εκλογές στην Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου να έχουν θετικά αποτελέσματα. Πιστεύουμε ότι ο τουρκοκυπριακός λαός της Κύπρου θα κάνει την πιο σωστή και ορθή επιλογή. Ως μητέρα-πατρίδα και εγγυήτρια, δεν θα αφήσουμε ποτέ τους Τούρκους αδελφούς μας στην Κύπρο μόνους».

Προσέγγιση της Αιγύπτου μετά από 13 χρόνια

Ο Ερντογάν αναφέρθηκε και στην πρόσφατη στρατιωτική άσκηση με την Αίγυπτο, χαρακτηρίζοντας «ιστορικό» το επίπεδο των σχέσεων με το Κάιρο.

«Η ειρήνη που επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων πλευρών στη Λιβύη, με τη μεσολάβηση της Τουρκίας, αποτελεί πηγή ελπίδας όχι μόνο για τον λιβυκό λαό, αλλά και για ολόκληρη την περιοχή. Οι καλές σχέσεις που έχουμε δημιουργήσει με την Αίγυπτο και η κοινή άσκηση των πολεμικών μας ναυτικών στη Μεσόγειο μετά από 13 χρόνια παύσης αποτελούν απτούς δείκτες του ρόλου της Τουρκίας στην περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια.

Η Τουρκία και η Αίγυπτος είναι δύο σημαντικές χώρες στην περιοχή μας. Η πρόοδος στις σχέσεις μας τα τελευταία χρόνια ήταν ιστορική. Εργαζόμαστε για την επέκταση αυτών των τομέων συνεργασίας. Η Τουρκία δεν εποφθαλμιά τα δικαιώματα ή την κυριαρχία κανενός. Ωστόσο, είναι αποφασισμένη να προστατεύσει τα δικά της δικαιώματα και συμφέροντα».

«Μαθήματα διπλωματίας» Ερντογάν για τη Γάζα

Αν και στο θέμα του πολέμου στη Γάζα Τουρκία και ΗΠΑ είναι σε εντελώς διαφορετικό στρατόπεδο, με τον τούρκο πρόεδρο να είναι ορκισμένος εχθρός του Νετανιάχου, σε επίπεδο διπλωματίας ο Ερντογάν έριξε τους τόνους και προσέγγισε το θέμα πιο συναισθηματικά.

«Εξηγήσαμε στον κ. Τραμπ πώς μπορεί να επιτευχθεί πρώτα εκεχειρία και στη συνέχεια μόνιμη ειρήνη στη Γάζα και σε ολόκληρη την Παλαιστίνη. Εκεί διαπιστώθηκε ότι υπάρχει κοινή αντίληψη» υπογράμμισε θέλοντας να δείξει ότι ακόμη και στις διαφωνίες έχουν κοινό στόχο την ειρήνη.

Εμπορικός στόχος τα 100 δισ.

Ο Τούρκος πρόεδρος δεν παρέλειψε να τονίσει και το εμπορικό κομμάτι, υπογραμμίζοντας τη δυναμική συνεργασίας με τις ΗΠΑ. «Ο όγκος του εμπορίου και η δυναμική είναι προφανείς. Έχουμε θέσει ως στόχο το εμπόριο να φτάσει τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Ως ηγέτες, διαθέτουμε την πολιτική βούληση για να το υλοποιήσουμε».

