Η Έστερ Εσπόσιτο «έκλεψε» τις εντυπώσεις με την εμφάνισή της στο Φεστιβάλ Καννών, με την δημοφιλή ηθοποιό να είναι έτσι και αλλιώς μία από τις πιο λαμπερές παρουσίες της εκδήλωσης.

Η Ισπανίδα ηθοποιός και σταρ του «Elite» έκανε αισθητή την παρουσία της στις Κάννες με ένα εντυπωσιακό look που συγκέντρωσε τα βλέμματα φωτογράφων και θαυμαστών.

INFO 💎 : Kylian Mbappé aurait offert à Ester Expósito un impressionnant collier en diamants d’une valeur estimée à 1,2 million de dollars 😳



Le bijou aurait été porté à l’occasion du Cannes Film Festival. pic.twitter.com/I19HSFPDte — La Twitchance (@LaTwitchance) May 21, 2026

Αυτό που ξεχώρισε περισσότερο ήταν το πολυτελές διαμαντένιο κολιέ που φορούσε, η αξία του οποίου φτάνει τα 1,1 εκατομμύρια ευρώ. Το εκθαμβωτικό κόσμημα, γεμάτο πολύτιμους λίθους και έντονη λάμψη, αποτέλεσε το απόλυτο highlight της εμφάνισής της.

Η Εσπόσιτο πόζαρε με αυτοπεποίθηση μπροστά στις κάμερες, κερδίζοντας θετικά σχόλια στα social media αλλά και στα διεθνή μέσα μόδας, που χαρακτήρισαν την παρουσία της μία από τις πιο κομψές και glamorous του φετινού φεστιβάλ.

Δώρο από τον Εμπαπέ

Λίγο καιρό πριν από το Φεστιβάλ Καννών, ο Εμπαπέ έκανε δώρο το υπερπολυτελές κολιέ στην σύντροφό του. Το ζευγάρι είναι μαζί τους τελευταίους τέσσερις μήνες, ενώ ο Γάλλος ποδοσφαιριστής φέρεται να είχε ταυτόχρονα σχέση με την ηθοποιό και την influencer Μαρία Μπραν.

Ο Γάλλος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως είχε δείξει ενδιαφέρον για την ηθοποιό εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα είχε ρωτήσει ακόμα και τους συμπαίκτες του για την Εσπόσιτο.

Ο Εμπαπέ παρόλα αυτά δεν περνάει και τις καλύτερες μέρες του στην Μαδρίτη, καθώς οι εμφανίσεις του τον τελευταίο καιρό έχουν προκαλέσει αμφισβήτηση και δεν είναι λίγοι εκείνοι που «φωνάζουν» για αποχώρηση του Γάλλου από την «Βασίλισσα».