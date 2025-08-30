Ο πρώην πρόεδρος της ουκρανικής Βουλής Αντρίι Παρούμπι έπεσε νεκρός από τα πυρά ενόπλου που ήταν ντυμένος σαν κούριερ, ανέφεραν οι ουκρανικές αρχές, σε μια υπόθεση με έντονο αέρα «πολέμου κατασκόπων».

Η αστυνομία ενημερώθηκε για την επίθεση στο Φρανκίβσκ, συνοικία του Λβιβ στη δυτική Ουκρανία, κατά το μεσημέρι του Σαββάτου. Σύμφωνα με αναφορές, τον πυροβόλησε πολλές φορές ένας ένοπλος που ήταν ντυμένος σαν κούριερ και επέβαινε σε ηλεκτρικό ποδήλατο.

Ο 54χρονος είχε γίνει γνωστός στο πλαίσιο του κινήματος Euromaidan, που απαιτούσε στενότερες σχέσεις με την ΕΕ και ανέτρεψε τον φιλορώσο πρώην πρόεδρο Βίκτορ Γιανουκόβιτς το 2014. Ο πρόεδρος Ζελένσκι έκανε λόγο για «φρικτή δολοφονία» και έδωσε τα συλλυπητήριά του. Οι έρευνες των αρχών είναι σε εξέλιξη, και δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό ποιος ήταν πίσω από την επίθεση.

Ο Παρούμπι ήταν ιδιαίτερα σημαντική προσωπικότητα του Euromaidan, που προέκυψε αφού η τότε ουκρανική κυβέρνηση είχε αρνηθεί να υπογράψει μια συμφωνία για στενότερη σύνδεση της Ουκρανίας με την ΕΕ στα τέλη του 2013. Αργότερα έγινε γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας, κατά τη διάρκεια της περιόδου που φιλορώσοι αυτονομιστές άρχισαν τις συγκρούσεις στην ανατολική Ουκρανία, με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν να διατάσσει αργότερα την προσάρτηση της Κριμαίας. Μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής το 2022, ο Παρούμπι εντάχθηκε στις δυνάμεις εδαφικής άμυνας της Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός ΥΠΕΞ, Αντρίι Σιμπίχα, περιέγραψε τον Παρούμπι ως «πατριώτη και πολιτικό με τεράστια συμβολή στην άμυνα της ουκρανικής ελευθερίας, ανεξαρτησίας και κυριαρχίας. Ήταν ένας άνδρας που δικαίως ανήκει στα βιβλία της ιστορίας». Ο πρώην πρόεδρος Πέτρο Ποροσένκο είπε ότι η δολοφονία του Παρούμπι ήταν ένας «πυροβολισμός στην καρδιά της Ουκρανίας».

Ανθρωποκυνηγητό είναι σε εξέλιξη για τον εντοπισμό του δράστη και την εξακρίβωση των συνθηκών της δολοφονίας.

Με πληροφορίες από Reuters, BBC