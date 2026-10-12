Φωτιά ξέσπασε σε τρένο ενώ ήταν κινήσει στην Σαραγόσα, στην Ισπανία, με εκατοντάδες επιβάτες να το εγκαταλείπουν εκτάκτως.
Η φωτιά εντοπίστηκε στο πίσω μέρος του τρένου, το οποίο είχε αναχωρήσει από τη Μαδρίτη και κατευθυνόταν προς το Φιγκουέρες, κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία. Η λειτουργία του σιδηροδρόμου μεταξύ Μαδρίτης και Βαρκελώνεις σταμάτησε και στις δύο κατευθύνσεις. Η εκκένωση έγινε σύμφωνα με τα πρωτόκολλα και δεν υπήρξαν νεκροί ή τραυματίες.
#ACTUALIZACIÓN ‼️Finalmente son 283 las personas evacuadas del tren AVE incendiado en Ricla. El suceso no ha causado heridos pero dos personas han sido atendidas por mareos. 🚄El servicio de alta velocidad entre Barcelona y Madrid permanece cortado. https://t.co/f2wwMpquty https://t.co/t4pPhE2epd— Aragón Noticias (@AragonNoticias_) October 12, 2026
#ÚLTIMAHORA‼️ La circulación de los trenes de alta velocidad está cortada a la altura de Ricla desde poco después de las tras el incendio en la máquina de cola de un convoy del AVE con destino a Figueras. 🚄 Los 380 pasajeros han sido evacuados y los bomberos han acudido a la zona para apagar el fuego. Una persona con movilidad reducida y un mujer han precisado asistencia sanitaria a causa de mareos. AMPLIAREMOS INFORMACIÓN— Aragón Noticias (@AragonNoticias_) October 12, 2026