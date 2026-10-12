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Φωτιά ξέσπασε σε τρένο ενώ ήταν κινήσει στην Σαραγόσα, στην Ισπανία, με εκατοντάδες επιβάτες να το εγκαταλείπουν εκτάκτως.

Η φωτιά εντοπίστηκε στο πίσω μέρος του τρένου, το οποίο είχε αναχωρήσει από τη Μαδρίτη και κατευθυνόταν προς το Φιγκουέρες, κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία. Η λειτουργία του σιδηροδρόμου μεταξύ Μαδρίτης και Βαρκελώνεις σταμάτησε και στις δύο κατευθύνσεις. Η εκκένωση έγινε σύμφωνα με τα πρωτόκολλα και δεν υπήρξαν νεκροί ή τραυματίες.

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