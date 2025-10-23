Ένα τηλεφώνημα ήταν αρκετό για να ανατρέψει ολόκληρη τη ζωή του παρουσιαστή της δημοφιλούς εκπομπής παραφυσικών φαινομένων «Ghost Adventures», Άαρον Γκούντγουιν. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στη Νότια Καλιφόρνια, ο 48χρονος τηλεοπτικός αστέρας ενημερώθηκε από την αστυνομία ότι η σύζυγός του, Βικτόρια Γκούντγουιν, είχε συλληφθεί για συνωμοσία δολοφονίας εις βάρος του.

Ο Γκούντγουιν βρισκόταν στο πλατό μαζί με τον συμπαρουσιαστή του, Τζέι Γουόσλεϊ, προετοιμάζοντας UV φώτα και κάμερες Polaroid για μια νυχτερινή έρευνα σε εγκαταλελειμμένη ιατρική μονάδα. Λίγο πριν δεχθεί το τηλεφώνημα, είπε ανήσυχος: «Νιώθω ότι κάτι συμβαίνει». Κανείς, όμως, δεν μπορούσε να φανταστεί τη φρίκη που θα ακολουθούσε.

«Φίλε, η αστυνομία είναι στο σπίτι μου», είπε πανικόβλητος στον Γουόσλεϊ, πριν απομακρυνθεί για να απαντήσει στην κλήση. Η εκπομπή διακόπηκε εκείνη τη στιγμή, προστατεύοντας το κοινό από τη συγκλονιστική συνέχεια. Σύμφωνα με το TMZ, η αστυνομία τον ενημέρωσε ότι η σύζυγός του είχε σχεδιάσει τη δολοφονία του.

Οι αρχές ανακάλυψαν πως η Βικτόρια επικοινωνούσε μέσω μηνυμάτων με έναν κρατούμενο στη Φλόριντα, τον Γκραντ Αμάτο, με τον οποίο φέρεται να διατηρούσε παράνομη σχέση. Σε ένα από τα μηνύματα, έγραφε:

«Είμαι κακό άτομο; Γιατί αποφάσισα να τελειώσω την ύπαρξή του. Όχι, το διαζύγιο».

Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι η Βικτόρια και ο Αμάτο είχαν συγκεντρώσει περισσότερα από 11.000 δολάρια προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τη δολοφονία του Άαρον. Ο Αμάτο, ο οποίος ήδη εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για τη δολοφονία της μητέρας, του πατέρα και του αδελφού του, χρησιμοποιούσε παράνομο κινητό τηλέφωνο μέσα στη φυλακή για να οργανώσει το σχέδιο.

Η συνωμοσία αποκαλύφθηκε όταν οι αρχές εντόπισαν τη συσκευή του και βρήκαν τα απειλητικά μηνύματα που αντάλλαζε με τη Βικτόρια. Μέσα σε λίγες ημέρες, η αστυνομία τη συνέλαβε, ενώ ο Άαρον, σοκαρισμένος, υπέβαλε αίτηση διαζυγίου λιγότερο από μία εβδομάδα μετά. «Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα επανασύνδεσης», ανέφερε στα δικαστικά έγγραφα.

Τον Απρίλιο, η Βικτόρια δήλωσε ένοχη για συνωμοσία δολοφονίας και τον Ιούνιο, έπειτα από συμφωνία με τις εισαγγελικές αρχές, καταδικάστηκε σε φυλάκιση από τρία έως επτά χρόνια στη Νεβάδα. Κατά τη διάρκεια της απολογίας της στο δικαστήριο, απευθύνθηκε με δάκρυα στον πρώην σύζυγό της, ζητώντας συγγνώμη:

«Λυπάμαι πάρα πολύ για τον πόνο και το άγχος που σου προκάλεσα και για την προδοσία που δικαίως νιώθεις. Θα σε αγαπώ πάντα και προσεύχομαι να βρεις τη γαλήνη. Δεν θα με δεις ούτε θα με ακούσεις ποτέ ξανά».

Ο Άαρον Γκούντγουιν, γνωστός για την ψυχραιμία και το θάρρος του απέναντι σε ανεξήγητα φαινόμενα, βρέθηκε αντιμέτωπος με τη χειρότερη και πιο αληθινή “τρομακτική ιστορία” της ζωής του. Όπως δήλωσε αργότερα σε κοντινούς του ανθρώπους, «κανένα φάντασμα δεν μπορεί να σε φοβίσει περισσότερο από την προδοσία ενός ανθρώπου που αγαπάς».