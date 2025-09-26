Τρεις νεαρές γυναίκες βασανίστηκαν, βιάστηκαν και δολοφονήθηκαν από μια συμμορία ναρκωτικών στην Αργεντινή – η οποία κατέγραψε όλα αυτά ζωντανά στο Instagram.

Ο υπουργός Ασφαλείας Χαβιέρ Αλόνσο δήλωσε ότι το φρικτό έγκλημα παρακολούθησαν περίπου 45 άτομα σε μια κλειστή ομάδα Instagram Live.

Η Μπρέντα ντελ Καστίγιο, η Μορένα Βέρντι και η Λάρα Γκουτιέρεζ αγνοούνταν την Παρασκευή. Ωστόσο, η αστυνομία επιβεβαίωσε τώρα ότι οι σοροί τους βρέθηκαν θαμμένες στον κήπο ενός σπιτιού στα νότια προάστια του Μπουένος Άιρες.

Οι αρχές πιστεύουν ότι εξαπατήθηκαν ώστε να πάνε στην ιδιοκτησία από τους δολοφόνους τους.

«Τις είδαν τελευταία φορά να μπαίνουν σε ένα όχημα οικειοθελώς επειδή είχαν προσκληθεί σε μια εκδήλωση, χωρίς να γνωρίζουν ότι έπεφταν σε παγίδα που τους είχε στήσει μια διεθνής συμμορία διακίνησης ναρκωτικών, η οποία είχε καταστρώσει ένα σχέδιο για να τις σκοτώσει» αποκάλυψε ο Αλόνσο.

📍El vehículo robado dónde Morena Verri, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez fueron trasladadas a la casa #Varela así era destruida, el 20/9 a las 5 AM. #URGENTE #triplecrimen #Femicidio pic.twitter.com/d9YpyeDKC7

«Τα βασανιστήρια μεταδόθηκαν ζωντανά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – δεν καταγράφηκε, μεταδόθηκε ζωντανά – σε μια ιδιωτική ομάδα στο Instagram και προφανώς την παρακολούθησαν περίπου 45 άτομα», πρόσθεσε. «Η οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών έχει την επιχειρησιακή της διοίκηση στο Μπουένος Άιρες και είχε επιλέξει αυτό το σπίτι για να πραγματοποιήσει τις δολοφονίες».

«Η πιο ακραία έκφραση έμφυλης βίας»

Το Υπουργείο Γυναικών του Μπουένος Άιρες δήλωσε ότι το έγκλημα ήταν γυναικοκτονία – «η πιο ακραία έκφραση έμφυλης βίας».

Μια δήλωση ανέφερε: «Στο πλαίσιο του εγκλήματος που σχετίζεται με τα ναρκωτικά, αποτελούν μια βάναυση και άγρια ​​έκφραση αποκτήνωσης, σκληρότητας και παραμέλησης».

Οι νεαρές γυναίκες εθεάθησαν τελευταία φορά σε υλικό από κάμερες ασφαλείας το βράδυ της Παρασκευής, το οποίο τις έδειχνε να μπαίνουν σε ένα λευκό βαν.

#Argentina l Morena Verri, Brenda Del Castillo, de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, fueron víctimas de un engaño. Les dijeron que estaban invitadas a una fiesta, pero era una trampa. Ellas abordaron una camioneta blanca, rumbo a la "fiesta" pero en realidad era para masacrarlas. https://t.co/DxXegXBIS8 pic.twitter.com/Xndmfr9n9A

Τα άψυχα σώματά τους βρέθηκαν στο σπίτι όπου εντοπίστηκε τελευταία φορά το στίγμα του κινητού τους τηλεφώνου.

Το καμένο φορτηγάκι βρέθηκε αργότερα σε μια ερημιά, 100 μέτρα από το σπίτι της φρίκης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τέσσερα άτομα.

