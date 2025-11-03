Μια νύχτα που θα έπρεπε να είναι γεμάτη μάσκες και γλυκίσματα μετατράπηκε σε εφιάλτη για έναν 15χρονο έφηβο με αναπηρία, κάτοικο του Δήμου Μονκαλιέρι στην Ιταλία. Σύμφωνα με όσα περιέγραψε η μητέρα του σε μια συγκλονιστική ανάρτηση σε τοπική ομάδα στα social media, ο γιος της φέρεται να έπεσε θύμα άγριας επίθεσης από τρεις συνομηλίκους — δύο αγόρια και ένα κορίτσι — οι οποίοι υποτίθεται ότι προσποιήθηκαν ότι ήταν φίλοι του για να τον βασανίσουν.

Τα γεγονότα, τα οποία διερευνώνται από τους καραμπινιέρι, φέρονται να συνέβησαν τη νύχτα του Halloween. Ο νεαρός φέρεται να κρατήθηκε για ώρες κλειδωμένος σε ένα δωμάτιο, να απειλήθηκε με κατσαβίδι. Οι δράστες του ξύρισαν το κεφάλι και τα φρύδια και τον ταπείνωσαν σωματικά και ψυχολογικά. «Του έσβησαν τσιγάρο στον αστράγαλο», έγραψε η μητέρα, «στη συνέχεια τον πήγαν στον ποταμό Πάδο και δεν έμειναν ικανοποιημένοι, τον έβαλαν κάτω από ένα συντριβάνι με νερό στην πλάτη».

Ο νεαρός φέρεται να αφέθηκε ελεύθερος την επόμενη μέρα, γύρω στο μεσημέρι, μπροστά στον σταθμό Porta Nuova στο Τορίνο, με τους δράστες να του επιστρέφουν το κινητό του σα να μην είχε συμβεί τίποτα, σύμφωνα με τη La Sicilia. Η μητέρα, αγνοώντας τα πάντα, πίστευε ότι ο γιος της κοιμόταν στο σπίτι του παππού. «Δεν έφτασε ποτέ εκεί. Το μάθαμε το πρωί. Ευχαριστώ τον Θεό που ο γιος μου είναι ζωντανός. Θέλω μόνο δικαιοσύνη», κατέληξε στην ανάρτησή της.

Οι αρχές, αφού ενημερώθηκαν για την καταγγελία μέσω των social media, ξεκίνησαν έρευνες για την επιβεβαίωση των γεγονότων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι φερόμενοι δράστες είναι ήδη γνωστοί στις αρχές και ενδέχεται να ανήκουν σε μια νεανική συμμορία.