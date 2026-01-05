Στυγερό έγκλημα σημειώθηκε στο Τενέσι των ΗΠΑ με δράστη μια 32χρονη που σκότωσε τους 2 γιούς της και τη γιαγιά της προτού βάλει τέλος και στη δική της ζωή.

Νεκροί έπεσαν τα δύο παιδιά της, ηλικίας 4 και 13 χρόνων, καθώς και η 88χρονη γιαγιά, από τα πυρά της Χέδερ Τόμπσον. Η τριπλή δολοφονία έγινε την περασμένη Παρασκευή (2/1) με τους αστυνομικούς να βρίσκουν τις σορούς και των τεσσάρων κατά τη διάρκεια ελέγχου.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η Χέδερ -η οποία ήταν σε διάσταση με τον πατέρα των παιδιών- σκότωσε τα τρία θύματα πριν αυτοκτονήσει, ανέφεραν οι αρχές.

Δεν υπήρχαν προηγουμένως καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία και δεν ήταν γνωστό αν η 32χρονη αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής. Όσον αφορά το κίνητρο παραμένει άγνωστο και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

(με πληροφορίες από New York Post)