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Ο Ντόναλντ Τραμπ απέτρεψε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου από την πραγματοποίηση των επιχειρήσεων αυτών πριν από τη διεξαγωγή των αμερικανικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

Το Ισραήλ έχει καταρτίσει νέα λίστα στόχων, η οποία περιλαμβάνει μη στρατιωτικές υποδομές που δεν είχαν πληγεί σε προγενέστερες επιθέσεις.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, πραγματοποίησε πρόσφατα μυστική επίσκεψη στο Ισραήλ για να συζητήσει το ενδεχόμενο επανεκκίνησης των εχθροπραξιών κατά του Ιράν.

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Το Ισραήλ προετοιμαζόταν να πραγματοποιήσει επίθεση κατά του Ιράν νωρίτερα μέσα στον Οκτώβριο, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ απέτρεψε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου από το να επανεκκινήσει τις πολεμικές επιχειρήσεις πριν από τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα και τις οποίες επικαλούνται οι Financial Times.

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Οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις (IDF) σκόπευαν να εξαπολύσουν επίθεση το Σαββατοκύριακο 9-10 Οκτωβρίου κατά πυρηνικών εγκαταστάσεων και κρίσιμων υποδομών για το καθεστώς και την ενεργειακή του επιβίωση.

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Ωστόσο, οι πηγές, οι οποίες μιλούν υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφεραν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέρριψε την επανέναρξη των εχθροπραξιών πριν από τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 3 Νοεμβρίου.

Report: Netanyahu planned attack on Iran earlier this month, but Trump opposed it https://t.co/zJPH4sAZ9W October 21, 2026

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι τα σχεδιαζόμενα πλήγματα θα ήταν εντονότερα από εκείνα που είχαν πραγματοποιήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ τον περασμένο Φεβρουάριο.

Παραμένει ασαφές, σύμφωνα με τους Times, εάν οι ΗΠΑ θα συμμετείχαν άμεσα στις επιθέσεις. Μία πηγή, πάντως, ανέφερε στο μέσο ότι το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιχειρήσεων μέσα στις επόμενες εβδομάδες «δεν είναι παράλογο σενάριο».

Μία άλλη πηγή σημείωσε ότι το Ισραήλ έχει καταρτίσει νέα «τράπεζα στόχων», στην οποία περιλαμβάνονται και μη στρατιωτικές υποδομές που δεν είχαν πληγεί κατά το παρελθόν.

Παράλληλα, άλλη πηγή ανέφερε ότι οι προετοιμασίες των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων για πλήγματα νωρίτερα μέσα στον Οκτώβριο ενδέχεται να αποτελούσαν μέρος μιας διαπραγματευτικής τακτικής, υπογραμμίζοντας ότι η τελική απόφαση για επανέναρξη των εχθροπραξιών βρισκόταν στα χέρια του Τραμπ.

Το Πεντάγωνο δεν σχολίασε κάτι πάνω στο δημοσίευμα.

Ακόμη και εάν ο Τραμπ φέρεται να αρνήθηκε την επανέναρξη των επιχειρήσεων, υπάρχει πολεμική ετοιμότητα μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ. Σύμφωνα με το Axios, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ πραγματοποίησε μυστική επίσκεψη στο Ισραήλ και συναντήθηκε με τον Νετανιάχου. Επισκέφτηκε αεροπορική βάση στο νότιο Ισραήλ και το θέμα της συζήτησης αφορούσε την πιθανή επανεκκίνηση των εχθροπραξιών κατά του Ιράν.