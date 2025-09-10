Ένας άνδρας εισέβαλε σε σχολή κηπουρικής στην πόλη Αντίπ, στην νότια Γαλλία, οπλισμένος με μαχαίρι και τραυμάτισε δύο άτομα, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Ο δράστης συνελήφθη, δεν αποτελεί πλέον απειλή», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Σύμφωνα με το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM, ο άνδρας τραυμάτισε μια 16χρονη μαθήτρια και μια 52χρονη καθηγήτρια μέσα σε σχολή κηπουρικής της πόλης. Η δεύτερη τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο. Μία 16χρονη μαθήτρια υπέστη ελαφρά τραύματα.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο δράστης ήταν πρώην μαθητής του σχολείου, αλλά δεν μπόρεσε να δώσει άμεσες λεπτομέρειες για τα κίνητρά του.

ALERTE – Attaque au couteau dans un lycée à #Antibes, dans les Alpes-Maritimes.

Un enseignant et un élève ont été blessés.

L'assaillant vêtu d'une tenue militaire, un ancien élève de 18 ans, a été interpellé après s'être retranché dans le bureau du proviseur. Il est… pic.twitter.com/VrHwuba3hm — Infos Françaises (@InfosFrancaises) September 10, 2025

🚨🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Une ATTAQUE AU COUTEAU a eu lieu au lycée horticole d’Antibes. Une professeure et une élève ont été POIGNARDÉES.



Le responsable de l’attaque serait un ancien élève âgé de 16 ans. La professeure de 52 ans est GRIÈVEMENT BLESSÉE.



L’auteur des faits a… pic.twitter.com/uT03344qLc — Bastion (@BastionMediaFR) September 10, 2025