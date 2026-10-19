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Η διεύθυνση του μουσείου επιβεβαίωσε το κλείσιμο των πυλών, διευκρινίζοντας ότι η κινητοποίηση δεν σχετίζεται άμεσα με τη λειτουργία του ιδρύματος.

Συνδικαλιστικές οργανώσεις ανέφεραν ότι το μουσείο θα παραμείνει κλειστό τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι, στο πλαίσιο ευρύτερων διαμαρτυριών για τις συνθήκες διαβίωσης.

Παράλληλα, οι αρχές της Μασσαλίας επέβαλαν απαγόρευση δημόσιων συγκεντρώσεων μετά τα βίαια επεισόδια και τις λεηλασίες που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια πρόσφατων διαδηλώσεων.

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Η πρόσβαση στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι αποκλείστηκε σήμερα το πρωί από φοιτητές που κινητοποιήθηκαν προκειμένου να εκφράσουν την “υποστήριξή” τους στο κίνημα των μαθητών λυκείου και να καταγγείλουν “την αστυνομική καταστολή”, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο τη διεύθυνση του μουσείου και δύο συνδικάτα.

«Έιμαστε υπερήφανοι που σας ανακοινώνουμε ότι αποκλείουμε το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου», αναγράφεται σε φυλλάδιο που είδε το AFP και έχει τοιχοκολληθεί κοντά στο Λούβρο.

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Σύμφωνα με τη διεύθυνση, η κινητοποίηση αυτή, που πραγματοποιείται από τους φοιτητές της Σχολής του Λούβρου, δεν έχει άμεση σχέση με το μουσείο, το οποίο δεν μπόρεσε να ανοίξει τις πύλες του κανονικά στις 09:00 (10:00 ώρα Ελλάδας).

Η ημερομηνία συμπίπτει ωστόσο ακριβώς με την πρώτη επέτειο της θεαματικής διάρρηξης που βύθισε το μουσείο με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στον κόσμο, σε βαθιά κρίση.

Σύμφωνα με το συνδικάτο CGT, που υποστηρίζει τη δράση χωρίς να συμμετέχει σε αυτήν, το μουσείο θα παραμείνει κλειστό «τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι» (13:00 ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με άλλο συνδικάτο, το CFDT, οι φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών συνδέονται επίσης με τη δράση αυτή που εγγράφεται στο πλαίσιο των διαδηλώσεων των μαθητών λυκείου που ξεκίνησαν στα μέσα Σεπτεμβρίου και πραγματοποιείται δύο ημέρες μετά τη μεγάλη ημέρα εθνικής κινητοποίησης κατά του υψηλού κόστους ζωής, στη διάρκεια της οποίας σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια σε πολλές πόλεις της Γαλλίας.

Στο φυλλάδιό τους οι φοιτητές δεν κάνουν ειδική αναφορά στη δράση αυτή, αλλά εγγράφουν τον αποκλεισμό τους στον «αγώνα για το δικαίωμα να σπουδάζουμε, να εργαζόμαστε, να ζούμε ελεύθερα σε καλές συνθήκες».

Η Σχολή του Λούβρου, που στεγάζεται μέσα στο Λούβρο, είναι ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που προσφέρει μαθήματα Ιστορίας της Τέχνης, Αρχαιολογίας, Επιγραφικής, Ανθρωπολογίας και Μουσειoλογίας, όπως αναφέρεται στον ιστότοπό της.

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Εδώ και έναν χρόνο, η πρόσβαση στο Λούβρο έχει διαταραχθεί επανειλημμένα από ένα απεργιακό κίνημα που γεννήθηκε μετά τη διάρρηξη της 19ης Οκτωβρίου 2025 και διεκδικεί καλύτερες συνθήκες εργασίας και απολαβές. Κατατεθειμένη τον Δεκέμβριο του 2025, η προειδοποίηση συνδικαλιστικών οργανώσεων για απεργία δεν έχει μέχρι τώρα αρθεί, ελλείψει τελικής συμφωνίας με το υπουργείο Πολιτισμού.

Στο μεταξύ, η Μασσαλία επέβαλε απαγόρευση των δημόσιων συγκεντρώσεων και διαδηλώσεων για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας σήμερα, σύμφωνα με διάταγμα που εξέδωσαν οι τοπικές αρχές, μετά τα βίαια επεισόδια και τις λεηλασίες που σημειώθηκαν στη μεγάλη αυτή πόλη της νότιας Γαλλίας στο περιθώριο της ημέρας διαδηλώσεων το Σάββατο.

Η απαγόρευση θα ισχύσει από το μεσημέρι έως τις 8.00 μ.μ, τοπική ώρα (13:00 έως 21:00 ώρα Ελλάδας).

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Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές αναμένεται το απόγευμα στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας, ο δήμαρχος της οποίας Μπενουά Παγιάν (αριστερά) κατήγγειλε ανεπάρκεια των δυνάμεων της τάξης που έχουν κινητοποιηθεί και χαρακτήρισε «τρέλες» τα στοιχεία της νομαρχίας που έκαναν λόγο για έως και 30.000 λεηλασίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

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