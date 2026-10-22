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Η συνδικαλιστική οργάνωση Alliance ζήτησε εξηγήσεις για την παρουσία των δυνάμεων, αμφισβητώντας την ισότιμη μεταχείριση των πολιτών από τις αρχές.

Οι τοπικές αρχές διευκρίνισαν ότι η παρουσία της αστυνομίας εντάσσεται σε ευρύτερα μέτρα προστασίας των εμπορικών δρόμων της πόλης από διαδηλωτές.

Η σατιρική εφημερίδα Le Canard enchaîné υποστήριξε πάντως ότι η ενίσχυση στάλθηκε ειδικά για τη φύλαξη των συγκεκριμένων επιχειρήσεων της οικογένειας.

Το κατάστημα είχε αποτελέσει στόχο επεισοδίων και κατά τη διάρκεια των περσινών διαδηλώσεων για το συνταξιοδοτικό σύστημα στη Γαλλία.

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Η νομαρχία του Σομ στη Γαλλία διέψευσε ότι αστυνομικές δυνάμεις στάλθηκαν ειδικά για να προστατεύσουν το κατάστημα σοκολατοποιίας Trogneux στην Αμιένη, το οποίο ανήκει στην οικογένεια της Μπριζίτ Μακρόν. Η ανακοίνωση έγινε μετά τις αντιδράσεις συνδικαλιστικής οργάνωσης της αστυνομίας, η οποία ζήτησε εξηγήσεις για την παρουσία των αστυνομικών έξω από το κατάστημα.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν αρκετά αστυνομικά οχήματα σταθμευμένα μπροστά από το κατάστημα, το οποίο βρίσκεται κοντά στην πλατεία Gambetta, στο κέντρο της πόλης.

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"Pas de chocolats, pas de CRS…" : le Canard enchaîné révèle qu'au Touquet et à Amiens, le 17 octobre, les macarons et les chocolats de la maison Trogneux étaient protégés par des compagnies de CRS spécialement dépêchées pour monter la garde devant les boutiques de la famille de… pic.twitter.com/ITbm00FLIN — Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 20, 2026

Η συνδικαλιστική οργάνωση της αστυνομίας Alliance σχολίασε το περιστατικό με ανάρτηση στο Facebook, γράφοντας: «Κύριε Μακρόν, η Δημοκρατία δεν είναι ιδιωτική σας περιουσία». Παράλληλα, ζήτησε να διευκρινιστεί αν όλοι οι Γάλλοι πολίτες έχουν την ίδια προστασία από τις Αρχές.

Από την πλευρά της, η νομαρχία υποστήριξε ότι οι αστυνομικοί δεν είχαν σταλεί για να προστατεύσουν αποκλειστικά το συγκεκριμένο κατάστημα. Όπως ανέφερε, το απόγευμα του Σαββάτου εκατοντάδες άτομα επιχείρησαν επί σχεδόν τρεις ώρες να περάσουν τα αστυνομικά οδοφράγματα που είχαν στηθεί για την προστασία των εμπορικών δρόμων στο κέντρο της Αμιένης.

Για τον λόγο αυτό, μια μονάδα των CRS, των γαλλικών δυνάμεων αντιμετώπισης ταραχών, έφτασε εσπευσμένα στην πόλη, προκειμένου να ενισχύσει την τοπική αστυνομία και να προστατεύσει τα καταστήματα. Τα οχήματα σταθμεύτηκαν στην πλατεία Gambetta και κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό.

Ωστόσο, η γαλλική σατιρική εφημερίδα Le Canard enchaîné υποστήριξε σε ανάρτησή της στο X ότι η μονάδα είχε σταλεί ειδικά για τη φύλαξη καταστημάτων του αδελφού της Μπριζίτ Μακρόν, τόσο στην Αμιένη όσο και στη Λε Τουκέ.

Το κατάστημα είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο επεισοδίων το 2023, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων κατά της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος. Τότε, ο διαχειριστής του καταστήματος, Ζαν-Μπατίστ Τρονιέ, είχε δεχθεί επίθεση όταν προσπάθησε να απομακρύνει άτομα που είχαν τοποθετήσει κάδους απορριμμάτων μπροστά από την επιχείρηση. Για την επίθεση, δύο άνδρες καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 12 και 15 μηνών χωρίς αναστολή.

Με πληροφορίες : tf1info.fr