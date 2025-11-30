Αγνωστοι έκλεψαν σαλιγκάρια αξίας 90.000 ευρώ από αγρόκτημα, στη βόρεια Γαλλία, που τροφοδοτεί γκουρμέ εστιατόρια.

Το L’Escargot Des Grands Crus στο Bouzy, κοντά στο Reims, ανέφερε ότι οι δράστες έκλεψαν ολόκληρο το απόθεμα φρέσκων και κατεψυγμένων σαλιγκαριών του – ένα «πραγματικό πλήγμα», όπως το χαρακτήρισε, ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Advertisement

Advertisement

Οι δράστες εισέβαλαν στο αγρόκτημα τη νύχτα της Δευτέρας, 24 Νοεμβρίου, κόβοντας τον φράχτη πριν εισβάλουν σε κτίρια του αγροκτήματος, αν και καταγγελία δεν υποβλήθηκε άμεσα στην αστυνομία, αλλά μέσα στην εβδομάδα.

Σε ανάρτηση του το L’Escargot Des Grands Crus ανέφερε:

«Σίγουρα δεν είναι το είδος της ανάρτησης που σκεφτήκαμε να γράψουμε καθώς πλησιάζουν οι γιορτές»

«Ένα ολόκληρο τμήμα τελικών προϊόντων κλάπηκε από το κατάστημα, καθώς και απόθεμα πρώτων υλών από το εργαστήριό μου. Ήταν το απόθεμά μου για το τέλος της χρονιάς. Είχαμε ακριβώς την κατάλληλη ποσότητα για να περάσουμε τις γιορτές χωρίς καμία ανησυχία.», δήλωσε ο Jean-Mathieu Dauvergne, διευθυντής του αγροκτήματος.

Η αστυνομία έχει εντίνει τις έρευνες για τη σύλληψη των δραστών, ενώ το αγρόκτημα προσπαθεί να αναπληρώσει το απόθεμά του για να καλύψει τη ζήτηση των πελατών μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Με πληροφορίες από BBC και Franceinfo