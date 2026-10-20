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Η απουσία σταθερής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και η περιορισμένη δημοσιονομική ικανότητα του κράτους δυσχεραίνουν την αποτελεσματική διαχείριση των αιτημάτων των πολιτών.

Ο Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει πολιτικά την ανασφάλεια, προβάλλοντας την αποκατάσταση της τάξης ως κύρια προτεραιότητα.

Παράλληλα, η ριζοσπαστική Αριστερά του Ζαν-Λικ Μελανσόν διεκδικεί την εκπροσώπηση των κοινωνικών αιτημάτων, ενώ οι διεθνείς αγορές παρακολουθούν με ανησυχία το αυξημένο γαλλικό χρέος.

Η επόμενη ηγεσία της χώρας καλείται να αντιμετωπίσει την κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς, ισορροπώντας μεταξύ της κοινωνικής συνοχής και της απαραίτητης δημοσιονομικής πειθαρχίας.

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Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίση που δεν περιορίζεται στις εικόνες των καμένων κτιρίων, των λεηλατημένων καταστημάτων και των συγκρούσεων με την αστυνομία. Πίσω από τα γεγονότα του Οκτωβρίου βρίσκεται μια βαθύτερη κοινωνική δυσαρέσκεια, η οποία συνδέεται με την ακρίβεια, την εκπαίδευση, τις ανισότητες και την αίσθηση ότι το πολιτικό σύστημα αδυνατεί να δώσει απαντήσεις.

Οι αναλύσεις μεγάλων διεθνών εφημερίδων συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι η τελευταία περίοδος της προεδρίας του Εμανουέλ Μακρόν χαρακτηρίζεται από σοβαρή απώλεια πολιτικής επιρροής. Διαφοροποιούνται, ωστόσο, ως προς την ερμηνεία των γεγονότων και κυρίως ως προς το ποιος μπορεί να εκφράσει την κοινωνική δυσαρέσκεια.

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Στο επίκεντρο βρίσκεται η Μαρίν Λεπέν και ο Εθνικός Συναγερμός, που επιχειρούν να συνδέσουν την κυβερνητική αδυναμία με το αίτημα αποκατάστασης της δημόσιας τάξης. Παράλληλα, η ριζοσπαστική Αριστερά του Ζαν-Λικ Μελανσόν διεκδικεί την πολιτική εκπροσώπηση των κοινωνικών αιτημάτων, ενώ οι αγορές παρακολουθούν τις εξελίξεις υπό το βάρος του γαλλικού χρέους.

Τι γράφουν οι διεθνείς εφημερίδες και τα πρακτορεία

1. The New York Times – Η Λεπέν επιχειρεί να μετατρέψει την κοινωνική οργή σε πολιτικό κεφάλαιο

Σύμφωνα με την ανάλυση των New York Times, όπως παρουσιάζεται από την Εφημερίδα των Συντακτών, η κρίση δημιουργεί νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης ενόψει του 2027. Η Λεπέν επιχειρεί να συνδέσει τις εικόνες βίας με την αδυναμία του κράτους και την πολιτική φθορά του Μακρόν. Ο Εθνικός Συναγερμός απευθύνεται σε πολίτες που αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι από τα παραδοσιακά κόμματα.

2. Le Monde – Ο Μακρόν αναζητεί διέξοδο μέσω των κοινωνικών φορέων

Η Le Monde περιγράφει έναν πρόεδρο που, μετά τις κινητοποιήσεις της 17ης Οκτωβρίου, προσπαθεί να επαναβεβαιώσει την κρατική εξουσία χωρίς άμεση απάντηση στα κοινωνικά αιτήματα. Η εφημερίδα επισημαίνει επικρίσεις ακόμη και από το ευρύτερο πολιτικό του περιβάλλον. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η αποκατάσταση της τάξης αλλά και της εμπιστοσύνης προς την εξουσία.

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3. Reuters – Οι ταραχές αποκαλύπτουν τις δυσκολίες της τελευταίας περιόδου Μακρόν

Το Reuters συνδέει την κοινωνική έκρηξη με τα περιορισμένα δημόσια οικονομικά, το εξασθενημένο πολιτικό κεφάλαιο και τη δυσκολία αποτελεσματικής διαχείρισης. Οι πολίτες ζητούν περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες και οικονομική προστασία, την ώρα που το κράτος έχει περιορισμένες δυνατότητες νέων δαπανών.

4. Financial Times – Η αδυναμία της πολιτικής τάξης

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Οι Financial Times εστιάζουν στην αδυναμία των πολιτικών δυνάμεων να αντιμετωπίσουν τις αιτίες της αναταραχής. Σε αντίθεση με την κρίση των Κίτρινων Γιλέκων, σήμερα τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι στενά. Η προοπτική περικοπών 43 δισ. ευρώ δυσχεραίνει την αντιμετώπιση των κοινωνικών αιτημάτων.

5. The Guardian – Η πολιτική απομόνωση του Μακρόν

Ο Guardian εξετάζει πώς ο Μακρόν οδηγήθηκε από την εκλογική δυναμική του 2017 στη σημερινή πολιτική απομόνωση. Συνδέει την εξέλιξη με την απώλεια κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και τη διάσπαση του πολιτικού σκηνικού. Οι επικρίσεις δεν προέρχονται πλέον μόνο από τους παραδοσιακούς αντιπάλους του.

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6. CNN International – Κοινωνική οργή, πολιτικό αδιέξοδο και οικονομική ασφυξία

Η ανάλυση που παρουσιάζει το CNN Greece αναδεικνύει την αλληλεξάρτηση κοινωνικής κρίσης, πολιτικής αστάθειας και οικονομικών προβλημάτων. Επικεντρώνεται στο υψηλό δημόσιο χρέος, στην πίεση των ομολόγων και στον κίνδυνο συνέχισης του κοινοβουλευτικού κατακερματισμού μετά το 2027.

7. Le Monde – Η ακροδεξιά επιχειρεί να εμφανιστεί ως κόμμα της τάξης

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Σε δεύτερη ανάλυση, η Le Monde εξετάζει τη στρατηγική του Εθνικού Συναγερμού. Η Λεπέν και ο Ζορντάν Μπαρντελά αξιοποιούν τις εικόνες καταστροφών για να προτάξουν την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη, αποδίδοντας πολιτικές ευθύνες τόσο στην κυβέρνηση όσο και στη ριζοσπαστική Αριστερά.

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8. The Guardian – Μια πολωμένη χώρα σε επικίνδυνη πολιτική συγκυρία

Σε κύριο άρθρο γνώμης, ο Guardian συνδέει τη δυσαρέσκεια των νέων για την εκπαίδευση με τις οικονομικές ανισότητες και την απογοήτευση από την πολιτική εκπροσώπηση. Διαχωρίζει τα κοινωνικά αιτήματα των ειρηνικών διαδηλωτών από τις βίαιες ενέργειες και τονίζει ότι η αστυνομική αντιμετώπιση δεν αρκεί.

9. Financial Times – Η αναταραχή ως πρόβλημα δημοσιονομικής αξιοπιστίας

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Οι επενδυτές αξιολογούν όχι μόνο τις καταστροφές αλλά και την ικανότητα της κυβέρνησης να εφαρμόσει συνεκτική δημοσιονομική πολιτική. Η κοινωνική πίεση ενισχύει τα αιτήματα για δαπάνες, ενώ οι αγορές απαιτούν πειθαρχία. Η σύγκρουση αυτών των απαιτήσεων αποτελεί πρόκληση για την επόμενη προεδρική περίοδο.

10. The Guardian – Η ανησυχία των επενδυτών για τα γαλλικά ομόλογα

Η βρετανική εφημερίδα καταγράφει τις χρηματοπιστωτικές επιπτώσεις της αναταραχής. Στις 19 Οκτωβρίου, η απόδοση του γαλλικού δεκαετούς ομολόγου αυξήθηκε, όπως και η διαφορά απόδοσης έναντι του γερμανικού. Η παρατεταμένη αβεβαιότητα μπορεί να αυξήσει το κόστος δανεισμού.

11. Le Monde – Η πολιτική κρίση επιβαρύνει τις δημοσιονομικές εντάσεις

Η Le Monde συνδέει την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό με τη δυνατότητα χρηματοδότησης του κράτους. Η πολιτική αστάθεια προκαλεί ανησυχίες σε μια περίοδο υψηλού χρέους. Οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει μετά το 2027 θα χρειαστεί να συνδυάσει δημοσιονομική σταθεροποίηση και κοινωνική συνοχή.

Το μεγάλο ερώτημα: Τι θα αφήσει πίσω της η εποχή Μακρόν;

Η εικόνα που προκύπτει από τις έντεκα δημοσιογραφικές προσεγγίσεις είναι μιας Γαλλίας που αντιμετωπίζει ταυτόχρονα κρίση κοινωνικής εμπιστοσύνης, πολιτικής εκπροσώπησης και δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Ο Μακρόν καλείται να διαχειριστεί την τελευταία περίοδο της προεδρίας του χωρίς σταθερή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Η Λεπέν και ο Μπαρντελά προτάσσουν την ασφάλεια, ενώ ο Μελανσόν επιχειρεί να εκφράσει την κοινωνική διαμαρτυρία. Το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς η επόμενη γαλλική ηγεσία θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και θα αντιμετωπίσει τις κοινωνικές ανισότητες χωρίς να επιδεινώσει τα δημοσιονομικά ελλείμματα.