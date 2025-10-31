Μετά τη ληστεία του αιώνα στο Λούβρο, νέα ληστεία αυτή τη φορά σε εργαστήριο χρυσού κι άλλων πολύτιμων μετάλλων στη Λυών, έχει προκαλέσει αναστάτωση στη Γαλλία.

Οι δράστες μάλιστα, φαίνονται σε βίντεο να διαφεύγουν έχουντας φορτώσει τη λεία τους σε φορτηγάκι με σειρήνα καθώς ήταν ντυμένοι αστυνομικοί με πολιτικά ρούχα έχοντας το χαρακτηριστικό πορτοκαλί διακριτικό στο μπράτσο.

Οι γείτονες άκουσαν εκρήξεις και ενας από αυτούς βιντεοσκόπησε τη ληστεία, όπου διακρίνονται οι ληστές να φορτώνουν στο φορτηγάκι τα κλοπιμαία. Οι αυτόπτες μάρτυρες που κάλεσαν την αστυνομία, ανέφεραν ότι οι δράστες είναι οπλισμένοι με Καλάσνικοφ και ακούγεται δυνατός κρότος.

#France 🇫🇷: Gunmen dressed as Police officers robbed Pourquery laboratory in #Lyon, which specialized in precious metals including gold.



Attackers used Explosives and 7.62x39mm under-folding "Kalashnikov" assault rifles (seemingly AKS-47 and AKMS) —former Eastern Bloc weapons. pic.twitter.com/UsmEDQT2qa October 30, 2025

«Έσπασαν δύο παράθυρα ασφαλείας του εργαστηρίου. Όλο αυτό διήρκεσε επτά λεπτά. Ήταν ήρεμοι, φορώντας κίτρινα ή πορτοκαλί περιβραχιόνια. Υπήρχαν αρκετοί άνδρες, ίσως τρεις ή τέσσερις, που κρατούσαν Καλάσνικοφ και φορούσαν ψεύτικα περιβραχιόνια. Tους είδαμε να φορτώνουν το όχημά τους, ένα μικρό βαν, πριν φύγουν».

Συνελήφθησαν έξι ύποπτοι με λεία 12 εκατ ευρώ

Ακολούθησε σκληρή καταδίωξη με τους αστυνομικούς να συλαμβάνουν τελικά έξι υπόπτους για τη ληστεία ενώ η λεία τους αξίας 12 εκατομμυρίων ευρώ κατασχέθηκε. Από τους συλληφθέντες δύο χαρακτηρίζονται φυγάδες, ενώ συγκαταλέγεται γυναίκα, φερόμενη ως συνεργός. Πέντε από τους 28 υπαλλήλους του εργαστηρίου υπέστησαν ελαφρά τραύματα.

Οι ένοπλες ληστείες αυτού του είδους είναι αρκετά συχνές στην περιοχή της Λυών. Το ίδιο το εργαστήριο Pourquery έγινε στόχος μιας αποτυχημένης ληστείας στις 15 Μαΐου 2025. Τον Απρίλιο του 2024, ένα βαν που περιείχε κοσμήματα ληστεύτηκε στο Rillieux-la-Pape. Η εκτόξευση της τιμή του χρυσού πολλαπλασίασε τις ληστείες πολύτιμων μετάλλων.