Μία βίαιη ληστεία έγινε τη Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου, στο Καισάργκ κοντά στη Νιμ στη νότια Γαλλία, όταν τρεις άνδρες εισέβαλαν στο σπίτι 56χρονου επιχειρηματία, τον ξυλοκόπησαν και έκλεψαν πολύτιμα αντικείμενα.

Σύμφωνα με γαλλικό μέσο ενημέρωσης, ο 56χρονος επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης εταιρείας πώλησης ιατρικού εξοπλισμού, είχε φύγει από το γραφείο του λίγο νωρίτερα γύρω στις 19:00, όταν τρεις άνδρες ντυμένοι στα μαύρα και με κουκούλες τον ακολούθησαν, μπήκαν μέσα στο αυτοκίνητό του και τον απείλησαν με όπλα για να οδηγήσει μέχρι το σπίτι του στη Γαλλία.

Μόλις έφτασαν, τον ακινητοποίησαν και τον ξυλοκόπησαν. Μάλιστα, κατά την είσοδό τους στο σπίτι, ακινητοποίησαν και τον 22χρονο γιο του.

Υπό την απειλή των όπλων, ο 56χρονος και ο γιος του αναγκάστηκαν να παραδώσουν στους ληστές περίπου δέκα ρολόγια, συνολικής αξίας που εκτιμάται στο 1 εκατομμύριο ευρώ, 3 δαχτυλίδια, 1 επώνυμο βραχιόλι, καθώς και τα κινητά τους τηλέφωνα.

Ο επιχειρηματίας κατέθεσε ότι οι δράστες τον έλουσαν με χλωρίνη πριν κλέψουν το αυτοκίνητό του και τραπούν σε φυγή.

Την ίδια στιγμή, ο 19χρονος δεύτερος γιος της οικογένειας, ο οποίος είχε κρυφτεί μέσα στο σπίτι, ειδοποίησε τις Αρχές ακούγοντας τον πατέρα του να δέχεται επίθεση. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι το θύμα έφερε τραύματα στο κεφάλι.

Λίγο αργότερα, το όχημα του 56χρονου εντοπίστηκε καμένο σε δρόμο κοντά στη Νιμ. Σύμφωνα με τις Αρχές, οι τρεις ληστές εγκατέλειψαν το όχημα και διέφυγαν με άλλο αυτοκίνητο.