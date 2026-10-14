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Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό υποστήριξε ότι ξένες δυνάμεις επιχειρούν να αποσταθεροποιήσουν τη Γαλλία ενόψει των προεδρικών εκλογών, εκμεταλλευόμενες κοινωνικές διαιρέσεις και εσωτερικές κινητοποιήσεις.

Ο υπουργός επισήμανε ότι η πόλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξυπηρετεί αυταρχικά πολιτικά κινήματα που επιδιώκουν να υπονομεύσουν τις δημοκρατικές διαδικασίες σε διεθνές επίπεδο.

Αναφορές έγιναν σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις από το Αζερμπαϊτζάν, το Ισραήλ, τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν, οι οποίες στοχεύουν στον επηρεασμό της γαλλικής κοινής γνώμης.

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Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας κατηγόρησε τον Έλον Μασκ ότι χρησιμοποιεί την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που του ανήκει για να οργανώνει «μαζικές εκστρατείες διαδικτυακής παρενόχλησης» εναντίον Ευρωπαίων ηγετών, ενώ παράλληλα επέκρινε τις προσπάθειες ξένων δυνάμεων να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους.

Μιλώντας την Τρίτη σε συνέδριο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης , ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό αναφέρθηκε στον ρόλο που έχουν αποκτήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην παγκόσμια μάχη για τη δημοκρατία.

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«Οι δυνάμεις που επιδιώκουν να υπονομεύσουν τη δημοκρατία κυριαρχούν πλέον στο τοπίο της ενημέρωσης, όπου χρησιμοποιούν τακτικές σχεδιασμένες να πολώσουν τον δημόσιο διάλογο», δήλωσε.

Όπως είπε, το αποτέλεσμα είναι να κερδίζουν έδαφος στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική «πολιτικά κινήματα με αυταρχικούς στόχους», τα οποία «εξυπηρετούν τα συμφέροντα των δηλωμένων εχθρών της δημοκρατίας».

«Εντείνουν την πόλωση στις κοινωνίες μας», πρόσθεσε. «Ο τελικός τους στόχος είναι σαφής: να καταλάβουν την εξουσία και στη συνέχεια να δημιουργήσουν τις συνθήκες ώστε να μην την εγκαταλείψουν ποτέ».

Ο Μπαρό αναφέρθηκε στις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία, όπου, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που επικαλείται το δημοσίευμα, η επικεφαλής της ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, προηγείται στην πρόθεση ψήφου.

«Οι εχθροί της δημοκρατίας κάνουν ό,τι μπορούν για να μας αποσταθεροποιήσουν», δήλωσε.«Εκμεταλλεύονται τις διαιρέσεις μας και χρησιμοποιούν τη μετανάστευση, την κοσμικότητα του κράτους και την ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση για να υποδαυλίσουν το μίσος και τις εντάσεις».

Ο Γάλλος υπουργός παρέθεσε και άλλα παραδείγματα, όπως μια ισραηλινή εταιρεία που κατηγορείται ότι δημιούργησε ψεύτικους γαλλικούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με στόχο να επηρεάσει την κοινή γνώμη σχετικά με τον πόλεμο Ισραήλ – Γάζας. Αναφέρθηκε επίσης στις κατηγορίες ότι το Αζερμπαϊτζάν υποκίνησε εντάσεις κατά τη διάρκεια των φονικών ταραχών στη Νέα Καληδονία, γαλλικό υπερπόντιο έδαφος στον Ειρηνικό.

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Ο Μπαρό έστρεψε τα πυρά του και κατά του Μασκ, του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο και ιδιοκτήτη της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης X.

«Ο Έλον Μασκ εξαπολύει μαζικές εκστρατείες διαδικτυακής παρενόχλησης εναντίον Ευρωπαίων ηγετών, προκειμένου να επηρεάσει τον δημόσιο διάλογο, αξιοποιώντας τη δυνατότητα των αναρτήσεων στην πλατφόρμα του να γίνονται viral», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Μασκ δεν απάντησε σε αυτό.

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Ο Γάλλος υπουργός αναφέρθηκε ακόμη στις διαδηλώσεις που συγκλονίζουν τη Γαλλία τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς μαθητές, φοιτητές και συνδικαλιστές προχωρούν σε αποκλεισμούς σχολείων και πραγματοποιούν πορείες σε πόλεις της χώρας.

Σύμφωνα με τον Μπαρό, οι κινητοποιήσεις έχουν γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από «εχθρικά αφηγήματα» που προέρχονται από τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν, καθώς και από κύκλους που συνδέονται με το κίνημα MAGA στις ΗΠΑ.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Μασκ και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρενέβησαν στη δημόσια συζήτηση για τις διαδηλώσεις στη Γαλλία, επιχειρώντας να τις παρουσιάσουν μέσα από το πρίσμα της μαζικής μετανάστευσης και παραβλέποντας τα αιτήματα των διαδηλωτών για καλύτερες συνθήκες στα σχολεία.

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Πηγή: theguardian.com