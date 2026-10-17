Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε ότι όσοι συμμετέχουν σε βίαια επεισόδια και καταστροφές σε γαλλικές πόλεις θα διωχθούν και θα τιμωρηθούν αυστηρά.

Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία και εξέφρασε τη στήριξή του προς τις αστυνομικές δυνάμεις.

Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν απέδωσε ευθύνες στην αστυνομία για την κλιμάκωση των επεισοδίων, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Η κυβέρνηση επιμένει στην ανάγκη προστασίας των θεσμών, ενώ η αντιπολίτευση εγείρει ερωτήματα σχετικά με τις ενέργειες των δυνάμεων ασφαλείας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Αυστηρή προειδοποίηση προς όσους συμμετέχουν σε βίαια επεισόδια και βανδαλισμούς απηύθυνε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, την ώρα που οι μεγάλες πόλεις της χώρας βρίσκονται αντιμέτωπες με εκτεταμένες ταραχές.

Με δημόσια παρέμβασή του το Σάββατο (17/10/2026), ο Γάλλος πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι οι επιθέσεις εναντίον αστυνομικών τμημάτων, δημοτικών κτιρίων και εμπορικών καταστημάτων δεν πρόκειται να μείνουν ατιμώρητες.

Advertisement

Advertisement

«Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία μας», τόνισε χαρακτηριστικά, στέλνοντας μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε όσους, όπως υποστήριξε, επιχειρούν να μετατρέψουν τις διαδηλώσεις σε πεδίο συγκρούσεων.

«Θα διωχθούν και θα τιμωρηθούν όσοι προκάλεσαν καταστροφές»

Ο Εμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε στις καταστροφές που έχουν σημειωθεί στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες γαλλικές πόλεις, προαναγγέλλοντας την απόδοση ευθυνών.

«Αυτοί που έσπασαν, που επιτέθηκαν στα αστυνομικά τμήματα, στους δήμους αλλά και στα εμπορικά καταστήματα θα διωχθούν και θα τιμωρηθούν», δήλωσε.

Παράλληλα, εξέφρασε τη συμπαράστασή του στις αστυνομικές δυνάμεις, τις οποίες χαρακτήρισε εγγυήτριες του δικαιώματος των πολιτών να διαδηλώνουν.

Ο Γάλλος πρόεδρος επιχείρησε να διαχωρίσει τις ειρηνικές κινητοποιήσεις από τις πράξεις βίας, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία της δημόσιας τάξης αποτελεί προϋπόθεση για την ελεύθερη έκφραση της διαμαρτυρίας.

«Θα είμαστε απολύτως απέναντι σε αυτούς που θέλουν το χάος, που δεν επιθυμούν τίποτα άλλο παρά να επιτεθούν στους θεσμούς μας, ενώ ταυτόχρονα εμποδίζουν αυτούς που θέλουν να διαδηλώσουν ειρηνικά», πρόσθεσε.

Advertisement

Μελανσόν: Ευθύνες στην αστυνομία για την κλιμάκωση

Σε διαφορετικό τόνο κινήθηκε ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, ο οποίος απέδωσε ευθύνες στις αστυνομικές αρχές για τα επεισόδια που έχουν ξεσπάσει στη χώρα.

Ο πολιτικός της ριζοσπαστικής Αριστεράς άσκησε κριτική στον τρόπο διαχείρισης των κινητοποιήσεων, καλώντας ωστόσο τους διαδηλωτές να απέχουν από βανδαλισμούς και λεηλασίες.

Η τοποθέτησή του ανέδειξε τις έντονες πολιτικές διαφωνίες που προκαλεί η αντιμετώπιση των διαδηλώσεων, καθώς η δημόσια αντιπαράθεση δεν περιορίζεται πλέον στα αιτήματα των κινητοποιήσεων, αλλά επεκτείνεται και στον ρόλο των δυνάμεων ασφαλείας.

Advertisement

Λεκορνί κατά Μελανσόν: «Κυνική μετάθεση ευθυνών»

Άμεση ήταν η αντίδραση του Γάλλου πρωθυπουργού, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος κάλεσε τον Μελανσόν να επιδείξει υπευθυνότητα.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την απόδοση ευθυνών στην αστυνομία «κυνική μετάθεση ευθυνών», υποστηρίζοντας ότι η πολιτική αντιπαράθεση δεν πρέπει να αποπροσανατολίζει από τις πράξεις όσων συμμετέχουν σε καταστροφές και λεηλασίες.

Παράλληλα, κάλεσε τον Μελανσόν να κατονομάσει εκείνους που εμπλέκονται σε βανδαλισμούς και πλιάτσικα.

Advertisement

Πολιτική σύγκρουση στη σκιά των ταραχών

Οι δηλώσεις Μακρόν, Μελανσόν και Λεκορνί αποτυπώνουν το κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης που επικρατεί στη Γαλλία, καθώς οι συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις συνοδεύονται από επεισόδια σε μεγάλες πόλεις.

Η κυβέρνηση επιμένει στην ανάγκη προστασίας των θεσμών και επιβολής του νόμου, ενώ η αντιπολίτευση θέτει ερωτήματα για τη στάση και τις ενέργειες των αστυνομικών δυνάμεων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον η δυνατότητα των γαλλικών αρχών να περιορίσουν τη βία, διασφαλίζοντας παράλληλα το δικαίωμα των πολιτών στην ειρηνική διαδήλωση.

Advertisement

Advertisement