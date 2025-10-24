Η Γαλλία θα παραδώσει «εντός των επόμενων ημερών» αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster στην Ουκρανία, καθώς και καταδιωκτικά αεροσκάφη Mirage, ανακοίνωσε ο Εμανουέλ Μακρόν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ζητά όπλα μεγάλου βεληνεκούς.

«Θα παραδώσουμε τις επόμενες ημέρες επιπρόσθετους πυραύλους Aster, νέα Mirage και νέα προγράμματα εκπαίδευσης» ανέφερε ο Εμανουέλ Μακρόν, χωρίς άλλες διευκρινίσεις στους ηγέτες της Συμμαχίας των Προθύμων και στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μέχρι στιγμής η Γαλλία έχει δώσει στην Ουκρανία τρία από τα έξι Mirage 2000 που της είχε υποσχεθεί, κυρίως για τις ανάγκες εκπαίδευσης των Ουκρανών πιλότων. Το ένα από αυτά καταρρίφθηκε τον Ιούλιο.

Οι πύραυλοι Aster 15 και 30 κατασκευάζονται σε συνεργασία με την Ιταλία και λειτουργούν με το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας SAMP/T MAMBA, το ιταλογαλλικό αντίστοιχο του αμερικανικού συστήματος PATRIOT. Οι δύο ευρωπαϊκές χώρες έχουν δώσει αδιευκρίνιστο αριθμό πυραύλων στους Ουκρανούς, οι οποίοι όμως ζητούν περισσότερους για την άμυνά τους.

«Είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε την προσπάθεια στήριξης της Ουκρανίας και τις πιέσεις στη Ρωσία», υπογράμμισε ο Μακρόν στους ηγέτες της Συμμαχίας των προθύμων.

Στη σύνοδο αυτή συμπροεδρεύουν ο Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Ο Ζελένσκι ζήτησε από τη «Συμμαχία των Προθύμων» όπλα μεγάλου βεληνεκούς

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέτρεψε σήμερα 24 Οκτωβρίου τους συμμάχους του Κιέβου που συμμετέχουν στην αποκαλούμενη «Συμμαχία των Προθύμων» να ενισχύσουν την Ουκρανία με όπλα μεγάλου βεληνεκούς για να ασκηθούν πιέσεις στην Ρωσία ώστε να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Η Ουκρανία χρησιμοποιεί τα μέσα που διαθέτει για να πλήξει ενεργειακές και στρατιωτικές υποδομές βαθιά εντός της ρωσικής επικράτειας και έχει ζητήσει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Τόμαχοκ (Tomahawk) από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να αυξήσει την πίεση προς την Μόσχα, αλλά δεν τους έχει αποκτήσει ακόμη.

«Μόλις (ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ) Πούτιν ένιωσε πίεση και την πιθανότητα εμφάνισης των Τόμαχοκ στην Ουκρανία, δήλωσε αμέσως έτοιμος να επανεκκινήσει τις συνομιλίες», δήλωσε ο Ζελένσκι στο Λονδίνο.

Κυρώσεις στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες ζητά ο Ουκρανός πρόεδρος

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους συμμάχους του Κιέβου να επιβάλουν κυρώσεις σε όλες τις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, στον σκιώδη στόλο τους και στους τερματικούς σταθμούς για να διαταραχθεί η ικανότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο της στην Ουκρανία.