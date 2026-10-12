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Οι διαδηλωτές απαιτούν τη δημιουργία επιπλέον θέσεων στα πανεπιστήμια, την ανακαίνιση των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων και την κατάργηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επιλογής φοιτητών Parcoursup.

Η κυβέρνηση επιδιώκει την αποκλιμάκωση των εντάσεων, ενώ εκπρόσωποι των οργανώσεων πρόκειται να συναντηθούν με τους αρμόδιους υπουργούς για να συζητήσουν τα αιτήματά τους.

Παρά την κυβερνητική παρέμβαση και την τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι μαθητικές οργανώσεις παραμένουν ανικανοποίητες από τις μέχρι τώρα εξαγγελίες της πολιτικής ηγεσίας.

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Οι μαθητές των λυκείων στη Γαλλία ξεκινούν από σήμερα Δευτέρα μια νέα εβδομάδα κινητοποιήσεων, οι οποίες άρχισαν στα μέσα Σεπτεμβρίου, με αποκορύφωμα την πέμπτη ημέρα διαδηλώσεων («acte V»), που έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 13 Οκτωβρίου. Μάλιστα την Τρίτη αναμένεται και απεργία των εκπαιδευτικών.

«Καλώ όλες και όλους να συμμετάσχουν ακόμη πιο μαζικά στις κινητοποιήσεις και στις διαδηλώσεις, αρχής γενομένης από αυτή την Τρίτη, σε μια μεγάλη κινητοποίηση σε όλη τη χώρα», δήλωσε την Πέμπτη στο Παρίσι η εκπρόσωπος της Ένωσης Φοιτητών κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στην οποία συμμετείχαν αρκετές χιλιάδες μαθητές και φοιτητές.

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«Μέχρι να έχουμε 10 δισεκατομμύρια ευρώ στο τραπέζι, θα συνεχίσουμε να κινητοποιούμαστε», πρόσθεσε.

Σε πολλές πόλεις στη Γαλλία, μεταξύ των οποίων στο Παρίσι, τη Μασσαλία και το Πουατιέ, τα συνδικάτα έχουν ανακοινώσει διαδηλώσεις για το απόγευμα της Τρίτης με στόχο το «γενικό συμφέρον».

Reuters

Τα αιτήματα των μαθητών και των φοιτητών

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων των μαθητών και των φοιτητών περιλαμβάνονται η δημιουργία 250.000 επιπλέον θέσεων στα πανεπιστήμια, η ανακαίνιση των σχολικών και πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων, καθώς και η κατάργηση του συστήματος επιλογής φοιτητών μέσω της πλατφόρμας Parcoursup, της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω της οποίας πραγματοποιείται η υποβολή αιτήσεων και η επιλογή υποψηφίων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Γαλλία.

Τα νέα μέτρα στο τραπέζι

Την περασμένη Τετάρτη, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκoρνύ παρέπεμψε στα τέλη Οκτωβρίου για τη λήψη «των πρώτων αποφάσεων», δηλώνοντας παράλληλα ότι «κανείς δεν μπορεί να μένει αδιάφορος απέναντι στις αγωνίες που εκφράζουν».

Reuters

Την Παρασκευή, ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ επισκέφθηκε λύκειο στην πόλη Κασάν, στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού, προκειμένου να εξηγήσει την εξαγγελία του για την τοποθέτηση 3.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολεία όπου η κατάσταση είναι πιο κρίσιμη.

Η πλευρά της Γαλλικής κυβέρνησης

Η κυβέρνηση επιδιώκει την αποκλιμάκωση των μαθητικών και φοιτητικών διαμαρτυριών, καθώς για τις 17 Οκτωβρίου έχει απευθυνθεί μέσω των social media κάλεσμα για νέα ημέρα κινητοποιήσεων, με βασικό θέμα, μεταξύ άλλων, την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Η πρωτοβουλία αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο τις μνήμες από τις κινητοποιήσεις των «Κίτρινων Γιλέκων».

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Παράλληλα, την Παρασκευή η κυβέρνηση διαπίστωσε αισθητή μείωση στους αποκλεισμούς σχολείων και στις μαθητικές συγκεντρώσεις. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, το πρωί της ίδιας ημέρας λειτουργούσε κανονικά πάνω από το 96% των λυκείων στη χώρα, ενώ 141 από τα περίπου 3.700 παρέμεναν κλειστά, έναντι 157 την Πέμπτη.

Δεν πείθονται οι μαθητές και τα συνδικάτα

Παρόλα αυτά οι μέχρι τώρα εξαγγελίες δεν έχουν πείσει τις μαθητικές οργανώσεις. Παράλληλα, τα συνδικάτα κατηγορούν τον πρωθυπουργό Σεμπαστιέν Λεκoρνού ότι δεν ανακοίνωσε «τίποτα συγκεκριμένο» στις 7 Οκτωβρίου, μία ημέρα μετά τη μαζική μαθητική κινητοποίηση της 6ης Οκτωβρίου, ενώ κάνουν λόγο και για «φιμώση της νεολαίας μέσω μιας καταστολής πρωτοφανούς βιαιότητας».

Reuters

Νέα συνάντηση με τις μαθητικές οργανώσεις τη Δευτέρα

Τη Δευτέρα, εκπρόσωποι των οργανώσεων αναμένεται να συναντηθούν εκ νέου με τους αρμόδιους υπουργούς, με αντικείμενο τη διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας στη διαδικασία εισαγωγής στα πανεπιστήμια μέσω της πλατφόρμας Parcoursup, καθώς και την αύξηση των διαθέσιμων θέσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

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Παράλληλα, δημοσκόπηση δείχνει ότι το 54% των Γάλλων τάσσεται υπέρ των μαθητικών κινητοποιήσεων. Ωστόσο, η στήριξη διαφοροποιείται ανάλογα με το επιμέρους αίτημα, καθώς δεν συγκεντρώνουν όλες οι διεκδικήσεις την ίδια αποδοχή.

Με πληροφορίες από: leparisien.fr, information.tv5monde.com/

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