Γενική απεργία έχει κηρυχθεί στην Ιταλία λόγω του πολέμου στη λωρίδα της Γάζας, με τους απεργούς να φωνάζουν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης, ζητώντας να μπει ένα τέλος στον πόλεμο που μαίνεται από τον Οκτώβριο του 2023.

Το πρωί της Δευτέρας, η κεντρική πλατεία “Piazzale Cadorna” στο Μιλάνο ήταν γεμάτη από διαδηλωτές, οι οποίοι υπό καταρρακτώδη βροχή δήλωσαν ότι στέκονται στο πλευρό της Παλαιστίνης. Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα και προειδοποίησαν με μαζικά μπλόκα σε κεντρικά σημεία της πόλης, λέγοντας: «Είμαστε έτοιμοι να μπλοκάρουμε τα πάντα».

Στη μαζική διαδήλωση βρέθηκαν φοιτητές πανεπιστημίων, εργαζόμενοι και οικογένειες με παιδιά. Στη γενική απεργία στην Ιταλία, συμμετέχουν σύλλογοι και σωματεία σε 70 περίπου πόλεις, μεταξύ των οποίων το Μιλάνο, η Γένοβα και η Νάπολη. Οι διαδηλωτές προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να πιέσουν την Μελόνι να διακόψει κάθε σχέση με το Ισραήλ, εκφράζοντας παράλληλα την αντίθεσή τους στον επανεξοπλισμό της χώρας.

Σοβαρά επεισόδια στο Μιλάνο

Αρκετά σοβαρά ήταν τα επεισόδια στο Μιλάνο, όταν μία μικρή ομάδα διαδηλωτών συγκρούστηκε με την αστυνομία. Οι διαδηλωτές έστησαν οδοφράγματα και επιχείρησαν να σπάσουν παράθυρα και πόρτες στον Κεντρικό Σταθμό του Μιλάνου

Στη συνέχεια, εκατοντάδες νέοι προσπάθησαν να εισέλθουν στον σταθμό του μετρό, με την αστυνομία να τους απωθεί. Αρκετοί ήταν και εκείνοι που επιχείρησαν να φτάσουν στις γραμμές, έχοντς ως στόχο να εμποδίσουν την κυκλοφορία των τρένων, όπως ακριβώς έγινε στη Νάπολη.

Οι νεαροί έστησαν οδοφράγματα, εκτόξευσαν αντικείμενα, ενώ λόγω της αναστάτωσης παρενέβη και μία ομάδα Καραμπινιέρων. Αρκετοί τουρίστες έτρεξαν μακριά από τον σταθμό κουβαλώντας βαλίτσες, την ώρα που η αστυνομία προσπαθούσε να εμποδίσει την είσοδο των διαδηλωτών.

🇮🇹 Pro-Palestinian vandals have launched a pogrom in Italy following the Meloni government's refusal to recognize Palestine.



Striking dockworkers blocked access roads to ports in Italy in order to prevent Italy from being used as a staging post for the transfer of arms and other… pic.twitter.com/2CydsZ1IJs — Visegrád 24 (@visegrad24) September 22, 2025

Ποιοι συμμετέχουν στην απεργία

Με σύνθημα «μπλοκάρουμε τα πάντα», σωματεία από διάφορους φορείς στην Ιταλία, εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, εκπαιδευτικοί και καθηγητές συμμετέχουν στην απεργία που κηρύχθηκε για το πρωί της Δευτέρας (22/9).

Λόγω των διαδηλώσεων υπήρξαν ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων σε τρένα και μετρό. Στην απεργία συμμετείχαν μεταξύ άλλων εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, με την χώρα να βρίσκεται τις τελευταίες ώρες σε απεργιακό κλοιό.

