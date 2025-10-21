Επιμέλεια: Βασιλική Σγούρδου

Αυξανόμενη είναι η αντιπαράθεση στο εσωτερικό της Γερμανίας σχετικά με την ετοιμότητα και τον εκσυγχρονισμό του στρατού, με το ίδιο το υπουργείο Άμυνας να δηλώνει ότι λείπουν περισσότεροι από 80.000 στρατιώτες.

Advertisement

Advertisement

Την περασμένη εβδομάδα ο Καγκελάριος Μερτς “συγκρούστηκε μετωπικά” με τους εταίρους του στον κυβερνητικό συνασπισμό σχετικά με τη στρατιωτική θητεία την οποία επιθυμεί να κάνει υποχρεωτική σε νέους άνω των 18 ετών μέσω κλήρωσης.

Στόχος του είναι ο γερμανικός στρατός να έχει 260.000 στρατιώτες μέχρι το 2035.

Οι Χριστιανο-Δημοκράτες του CDU θεωρούν ότι το μέτρο είναι ένα “δίκαιο και λογικό εναλλακτικό πλάνο” σε περίπτωση που η εθελοντική στρατιωτική θητεία δεν φέρει αρκετούς στρατιώτες ενώ οι ΣοσιαλΔημοκράτες του SPD δείχνουν να θέλουν να εμποδίσουν τη μεταρρύθμιση και να κρατήσουν τη στρατιωτική θητεία εθελοντική λόγω απήχησης σε νεαρούς ψηφοφόρους.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση της εφημερίδας BILD, το 60% των Γερμανών διαφωνεί με την εφαρμογή του μέτρου για τη στρατιωτική θητεία μέσω κλήρωσης. Ένας στους 5 συμμετέχοντας συμφωνεί ενώ το 11% δηλώνει αδιάφορο.

Όραμα του Φριντριχ Μερτς από τον περασμένο Μάιο οπότε και εξελέγη καγκελάριος είναι να “χτίσει” τον δυνατότερο στρατό της Ευρώπης για να είναι έτοιμος στο ενδεχόμενο ενός πολέμου με τη Ρωσία.

Παρά τους αυστηρούς περιορισμούς στον προϋπολογισμό, μάλιστα δημιούργησε “ειδικό ταμείο” με 500 δις ευρώ με στόχο να αναβαθμίσει τις γερμανικές υποδομές, όπως δρόμους και γέφυρες που θα χρειαστούν για τη μεταφορά πολεμικών οχημάτων και στρατευμάτων, στο ανατολικό μέτωπο σε περίπτωση που ξεσπάσει πόλεμος με τη Μόσχα.

Advertisement

Το σχέδιό του φαινόταν να πηγαίνει καλά ως τώρα καθώς δεν έχει συναντήσει αξιοσημείωτες αντιδράσεις λόγω της απειλής που γίνεται όλο και πιο πραγματική στην Ευρώπη. Δεν φαίνεται όμως να συμβαίνει το ίδιο και με την στρατιωτική θητεία, η οποία διχάζει την κοινωνία και τον κυβερνητικό συνασπισμό.

Σχεδόν ανύπαρκτος ο στρατός στη Γερμανία μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Παρά την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ το 1955, ο γερμανικός στρατός διαθέτει εξοπλισμό που δεν είναι σε κατάσταση να χρησιμοποιηθεί σε επιχειρήσεις, η στρατιωτική θητεία δεν είναι υποχρεωτική ενώ η χρηματοδότηση είναι πολύ περιορισμένη ειδικά μετά την εποχή λιτότητας της καγκελαρίου Μέρκελ.

Τα τελευταία χρόνια και ειδικά μετά την προσάρτηση της Κριμαίας, ωστόσο, έχουν σημειωθεί αλλαγές που δείχνουν ότι η χώρα έχει μπει σε μια νέα εποχή όσον αφορά το στρατιωτικό κομμάτι. Τελευταία εξέλιξη που το αποδεικνύει αυτό – η εγκατάσταση μιας ταξιαρχίας στη Λιθουανία για την ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ ενώ μέχρι πρότινος η Γερμανία αδυνατούσε να ανταποκριθεί στις ΝΑΤΟϊκές της υποχρεώσεις.

Advertisement

Η γερμανική κοινωνία έχει δείξει ότι επιθυμεί να ξεπεράσει το βεβαρυμένο ιστορικό της και να ζήσει χωρίς εξάρτηση από ένοπλες δυνάμεις. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, οι Γερμανοί έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν τη στράτευση για λόγους συνείδησης ενώ και οι στρατιώτες έχουν το το δικαίωμα να αρνηθούν να πολεμήσουν.

«Το ΝΑΤΟ ωστόσο ήταν και παραμένει η ραχοκοκαλιά της διατλαντικής αμυντικής ικανότητάς μας», ξεκαθάρισε πριν μερικές ημέρες ο Μερτς από το βήμα του Γερμανικού κοινοβουλίου και διαβεβαίωσε ότι «ούτε οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις ούτε η Συμμαχία απειλούν οποιονδήποτε». Μόνο ο Βλαντίμιρ Πούτιν απειλεί την ασφάλεια στην Ευρώπη, ανέφερε, με υβριδικές επιθέσεις, drones, δολοφονίες, διάδοση ψευδών πληροφοριών και κατασκοπεία.

Ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους έχει δηλώσει ότι η θητεία θα πρέπει να παραμείνει σε εθελοντική βάση για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα ενώ εκτιμά πως μια ευρεία στρατολόγηση στη Γερμανία μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τη Ρωσία.

Advertisement

(Με πληροφορίες από RFI, The Telegraph, ΑΠΕ-ΜΠΕ)