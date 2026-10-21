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Η διαδικασία προβλέπει την απόσυρση της εταιρείας από το Χρηματιστήριο και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Η οικογένεια Γκέτι και η εταιρεία Koch Equity Development θα εισφέρουν κεφάλαια έως 533 εκατομμύρια δολάρια για την αναδιάρθρωση.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δύο πλευρές θα κατέχουν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης.

Το πρακτορείο θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά καθ' όλη τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας βασιζόμενο στα έσοδά του και νέα χρηματοδότηση.

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Το αμερικανικό πρακτορείο φωτογραφιών Getty Images ανακοίνωσε σήμερα ότι κήρυξε πτώχευση ενώπιον δικαστηρίου της Νέας Υόρκης, κάτι που αναμενόταν έπειτα από μια πρόσφατη συμφωνία για την αναδιάρθρωση του χρέους του, η οποία προβλέπει επίσης την απόσυρσή του από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Αίτηση πτώχευσης από το Getty Images

Η διαδικασία αυτή άρχισε «ενόψει της επίσημης έγκρισης του σχεδίου αναδιάρθρωσης (…) και για να τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο αυτό με τον αποτελεσματικότερο τρόπο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το πρακτορείο.

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Το Getty, εμπορικός εταίρος πολυάριθμων μέσων μαζικής ενημέρωσης, εκτιμά ότι η διαδικασία αναδιάρθρωσης θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους. Ανακοίνωσε στις 12 Οκτωβρίου πως κατέληξε σε συμφωνία με τους κύριους πιστωτές του για την αναδιάρθρωση του χρέους του.

Today, Getty Images announced a strategic content partnership with @LeeEntNews that will make editorial photography and video from its newsrooms available to our customers worldwide. Journalists and photographers embedded in their communities bring valuable context, access and knowledge to the stories shaping our world. Their work documents not only what is happening, but also how events and issues affect people at the local level. By combining Lee Enterprises’ on-the-ground reporting with Getty Images’ global reach, the partnership will help locally produced journalism contribute to broader national and global conversations, while extending the visibility and commercial reach of the work. https://t.co/YpOxHqWPgz 📸 Lee Enterprises October 20, 2026

Βάσει της συμφωνίας αυτής, η οικογένεια Γκέτι και η επενδυτική εταιρεία Koch Equity Development (KED) δεσμεύτηκαν να εισφέρουν στην επιχείρηση έως 533 εκατ. δολάρια. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα κατέχουν το 100% του κεφαλαίου της επιχείρησης.

Η Getty, η οποία ανταγωνίζεται πρακτορεία όπως το Reuters και το Associated Press στην παροχή φωτογραφιών και βίντεο για δημοσιογραφική χρήση, ανέφερε ότι η χρηματοδότηση ύψους έως και 143 εκατομμυρίων δολαρίων από την Koch Equity Development θα υποστηρίξει τη διαδικασία αναδιάρθρωσής της.

Το Getty θα εξακολουθήσει να λειτουργεί κανονικά σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, βασιζόμενο σε μια χρηματοδότηση προερχόμενη από το KED που μπορεί να φθάσει τα 143 εκατομμύρια δολάρια, καθώς και στα έσοδα από τη λειτουργία του πρακτορείου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ, Reuters