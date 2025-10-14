Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε το περιοδικό Time, ότι «εξαφάνισε» τα μαλλιά του σε μια «εξαιρετικά κακή φωτογραφία» στο εξώφυλλό του, που είναι αφιερωμένο στη συμφωνία ειρήνης για τη Γάζα, στη Μέση Ανατολή.

«Το περιοδικό Time έγραψε ένα σχετικά καλό άρθρο για μένα, αλλά η φωτογραφία είναι ίσως η χειρότερη όλων των εποχών. «Εξαφάνισαν» τα μαλλιά μου και μετά έβαλαν κάτι που έμοιαζε με αιωρούμενη κορώνα πάνω από το κεφάλι μου, αλλά ήταν εξαιρετικά μικρή», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Donald J. Trump Truth Social Post 01:36 AM EST 10/14/25 pic.twitter.com/pifG3kNidp — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) October 14, 2025

«Πραγματικά περίεργο! Ποτέ δεν μου άρεσε να με φωτογραφίζουν υπό γωνία από χαμηλά, αλλά αυτή είναι μια πολύ κακή φωτογραφία και αξίζει να επισημανθεί. Τι κάνουν και γιατί;», πρόσθεσε.

The living Israeli hostages held in Gaza have been freed under the first phase of Donald Trump's peace plan, alongside a Palestinian prisoner release. The deal may become a signature achievement of Trump's second term, and it could mark a strategic turning point for the Middle… pic.twitter.com/0bZDABIDGj — TIME (@TIME) October 13, 2025