Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε το περιοδικό Time, ότι «εξαφάνισε» τα μαλλιά του σε μια «εξαιρετικά κακή φωτογραφία» στο εξώφυλλό του, που είναι αφιερωμένο στη συμφωνία ειρήνης για τη Γάζα, στη Μέση Ανατολή.
«Το περιοδικό Time έγραψε ένα σχετικά καλό άρθρο για μένα, αλλά η φωτογραφία είναι ίσως η χειρότερη όλων των εποχών. «Εξαφάνισαν» τα μαλλιά μου και μετά έβαλαν κάτι που έμοιαζε με αιωρούμενη κορώνα πάνω από το κεφάλι μου, αλλά ήταν εξαιρετικά μικρή», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.
«Πραγματικά περίεργο! Ποτέ δεν μου άρεσε να με φωτογραφίζουν υπό γωνία από χαμηλά, αλλά αυτή είναι μια πολύ κακή φωτογραφία και αξίζει να επισημανθεί. Τι κάνουν και γιατί;», πρόσθεσε.