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Το κόσμημα είχε κλαπεί το 1926 από το Κάστρο του Σαντιγί, αλλά εντοπίστηκε όταν μια καμαριέρα δάγκωσε ένα μήλο όπου οι δράστες το είχαν κρύψει.

Το διαμάντι αποτελεί μέρος της γαλλικής βασιλικής κληρονομιάς και η έκθεση περιλαμβάνει αρχειακά τεκμήρια που φωτίζουν τη μυστηριώδη ιστορία της κλοπής και της διαδρομής του.

Οι υπεύθυνοι του μουσείου έχουν λάβει αυστηρά μέτρα ασφαλείας και έχουν πραγματοποιήσει επιστημονικές αναλύσεις για την ασφαλή ταυτοποίηση του πολύτιμου λίθου κατά τη διάρκεια της έκθεσης.

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Ένα από τα σπανιότερα ροζ διαμάντια στον κόσμο επιστρέφει στο προσκήνιο, σχεδόν 100 χρόνια μετά από μια κλοπή που θα μπορούσε να αποτελεί σενάριο κινηματογραφικής ταινίας. Το περίφημο «Grand Condé», ένα διαμάντι εννέα καρατίων με σχήμα αχλαδιού, θα εκτεθεί ξανά στο Μουσείο Κοντέ, στο ιστορικό Κάστρο του Σαντιγί, περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια του Παρισιού.

Η ιστορία του πολύτιμου λίθου συνδέεται με τη γαλλική αριστοκρατία, βασιλικές συλλογές και μια παράτολμη ληστεία. Τον Οκτώβριο του 1926, άγνωστοι εισέβαλαν στο κάστρο και έκλεψαν το διαμάντι. Λίγες εβδομάδες αργότερα, όμως, το σχέδιό τους αποκαλύφθηκε με έναν τρόπο που δύσκολα θα μπορούσαν να προβλέψουν.

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Το πετράδι εντοπίστηκε χάρη σε μια πεινασμένη καμαριέρα, η οποία δάγκωσε ένα μήλο και ανακάλυψε στο εσωτερικό του το κλεμμένο κόσμημα.

Η έκθεση στο Μουσείο Κοντέ θα διαρκέσει έως τις 3 Ιανουαρίου, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να δουν από κοντά ένα αντικείμενο με ξεχωριστή θέση στην ιστορία των γαλλικών βασιλικών κοσμημάτων.

Το μήλο που αποκάλυψε την κλοπή

Η διάρρηξη στο Κάστρο του Σαντιγί σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 1926. Οι δράστες κατάφεραν να αφαιρέσουν το «Grand Condé», ένα από τα πολύτιμα κοσμήματα της συλλογής, και επιχείρησαν να το κρύψουν μέσα σε ένα μήλο, από το οποίο είχαν αφαιρέσει μέρος της σάρκας.

Το σχέδιό τους, ωστόσο, δεν εξελίχθηκε όπως υπολόγιζαν. Μια καμαριέρα στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν πήρε το μήλο για να το φάει. Όταν το δάγκωσε, ανακάλυψε το κρυμμένο διαμάντι, οδηγώντας στην αποκάλυψη της υπόθεσης.

Όπως εξηγεί ο διευθυντής του Μουσείου Κοντέ, Ματιέ Ντελντίκ, η ιστορία είχε απασχολήσει εκτενώς τον Τύπο της εποχής. Η σημερινή έκθεση περιλαμβάνει αρχειακά τεκμήρια που παρουσιάζονται για πρώτη φορά, φωτίζοντας τόσο την κλοπή όσο και την ιστορική διαδρομή του διαμαντιού.

Ένα σπάνιο κόσμημα με βασιλική ιστορία

Το «Grand Condé» συγκαταλέγεται στα ελάχιστα βασιλικά κοσμήματα που διασώθηκαν από τη Γαλλική Επανάσταση. Η ακριβής προέλευσή του εξακολουθεί να αποτελεί μυστήριο, ωστόσο η πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά σε αυτό εντοπίζεται το 1740, σε απογραφή της περιουσίας του Λουδοβίκου Ερρίκου των Βουρβόνων, πρίγκιπα του Κοντέ, μετά τον θάνατό του.

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Στη συνέχεια, το διαμάντι πέρασε στη συλλογή της Μαρίας Αμαλίας των Βουρβόνων, συζύγου του βασιλιά της Γαλλίας Λουδοβίκου Φιλίππου Α΄. Αργότερα περιήλθε στην κατοχή του γιου τους, Ερρίκου της Ορλεάνης, δούκα του Ομάλ.

Ο δούκας κληροδότησε το κόσμημα στο Ινστιτούτο της Γαλλίας, μαζί με χιλιάδες έργα τέχνης και χειρόγραφα, τα οποία αποτέλεσαν τον πυρήνα της συλλογής του Μουσείου Κοντέ.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας μετά τις κλοπές σε μουσεία

Η επανέκθεση του διαμαντιού πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι κλοπές πολύτιμων αντικειμένων από ευρωπαϊκά μουσεία έχουν εντείνει τις ανησυχίες για την προστασία των πολιτιστικών θησαυρών.

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Ο Ματιέ Ντελντίκ κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τους κινδύνους που ενδέχεται να συνεπάγεται η έκθεση ενός τόσο σπάνιου λίθου, ιδιαίτερα μετά τη θεαματική ληστεία κοσμημάτων στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι.

Μιλώντας στο CNN, απέφυγε να αποκαλύψει το ποσό για το οποίο έχει ασφαλιστεί το «Grand Condé». Ανέφερε, ωστόσο, ότι έχουν πραγματοποιηθεί εκτεταμένες επιστημονικές αναλύσεις των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, ώστε να είναι δυνατή η ασφαλής και αδιαμφισβήτητη ταυτοποίησή του.

Γιατί τα ροζ διαμάντια είναι τόσο σπάνια

Τα φυσικά ροζ διαμάντια αποτελούν μία από τις σπανιότερες κατηγορίες πολύτιμων λίθων και μπορούν να αποκτήσουν εξαιρετικά υψηλές τιμές στις διεθνείς δημοπρασίες.

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Σύμφωνα με τον οίκο Sotheby’s, το ρεκόρ πώλησης για ροζ διαμάντι σε δημοπρασία ανέρχεται σε 71,2 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που καταγράφηκε το 2017.

Η αξία του «Grand Condé» δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Η ιστορική του σημασία, ωστόσο, δεν περιορίζεται στη σπανιότητα και το χρώμα του. Η βασιλική του διαδρομή, η μυστηριώδης προέλευση και η απίθανη ιστορία της κλοπής του το καθιστούν ένα από τα πιο ξεχωριστά κοσμήματα της γαλλικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

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Με πληροφορίες από το BBC /

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