Ελάχιστα άφησε στη φαντασία η Χάιντι Κλουμ, πρώην μοντέλο της Victoria’s Secret, με την τολμηρή της εμφάνιση στην Paris Fashion Week.

Η 52χρονη εμφανίστηκε με διάφανο φόρεμα στο fashion show Vetements με το διάφανο φόρεμά της και ελάχιστα αξεσουάρ. Πριν ποζάρει μόνη της, εμφανίστηκε με την κόρη της, Λένι, φορώντας ένα παλτό, το οποίο αφαίρεσε όταν η Λένι απομακρύνθηκε. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα είχε βαδίσει στην πασαρέλα μαζί με άλλες διάσημες- μεταξύ των οποίων η Έλεν Μίρεν και η Άντι Μακντάουελ.

Η ίδια έχει επανειλημμένα ταχθεί υπέρ των πιο αποκαλυπτικών εμφανίσεων, τόσο σε εκδηλώσεις όσο και στο Instagram, δηλώνοντας πως δεν ντρέπεται για τη θηλυκότητά της. Επίσης, είχε εμφανιστεί με την Λένι σε μια καμπάνια της Intimissimi για εσώρουχα, κίνητη η οποία προκάλεσε αντιδράσεις. Η ίδια πάντως απάντησε ότι είναι περήφανη για την κόρη της.

Heidi Klum had all eyes on her at the Vetements runway show during Paris Fashion Week this afternoon. 👀 📸: Getty pic.twitter.com/y3b8ZsmeCB October 3, 2025