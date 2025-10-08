Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την επίθεση εναντίον της νεοεκλεγείσας δημάρχου της πόλης Χέρντεκε, Ίρις Στάλτσερ, 57 ετών, η οποία δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές μέσα στο σπίτι της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Bild, οι Aρχές εντόπισαν δύο μαχαίρια –ένα κουζινομάχαιρο και ένα ακόμη– μέσα στο δωμάτιο του 15χρονου θετού γιου της. Ένα από αυτά βρέθηκε μέσα στο σακίδιό του, φέροντας ίχνη αίματος, ενώ μαζί του υπήρχαν και ρούχα λερωμένα με αίμα, τα οποία φέρονται να ανήκουν στην 17χρονη θετή κόρη της.

Η Στάλτσερ δέχθηκε συνολικά 13 μαχαιριές, κυρίως στο άνω μέρος του σώματος, και υπέστη σοβαρά τραύματα στο κεφάλι από χτύπημα με αμβλύ αντικείμενο. Οι γιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της, χωρίς ωστόσο να αποκλείσουν πλήρως τον κίνδυνο για τη ζωή της, καθώς είχαν τραυματιστεί ζωτικά όργανα, μεταξύ αυτών και ο πνεύμονας.

Η επικεφαλής της αστυνομικής επιχείρησης, Ούρσουλα Σένμπεργκ, δήλωσε ότι η Στάλτσερ δεν βρίσκεται πλέον σε κίνδυνο και αναρρώνει σταδιακά.

Η δήμαρχος κατονόμασε την κόρη της

Οι ερευνητές επιβεβαίωσαν ότι το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε μέσα στο σπίτι της οικογένειας, όπου εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν τα δύο θετά παιδιά. Και τα δύο οδηγήθηκαν στην αστυνομία για ανάκριση. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών, Γενς Ράουτενμπεργκ, η ίδια η Στάλτσερ, από το νοσοκομείο, κατονόμασε τη 17χρονη κόρη της ως υπεύθυνη για την επίθεση. Τόπος του εγκλήματος φέρεται να ήταν το υπόγειο του σπιτιού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η σχέση μητέρας και κόρης ήταν τεταμένη και στο παρελθόν. Το περασμένο καλοκαίρι, είχε σημειωθεί σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους. Εντάσεις φαίνεται πως υπήρχαν και με τον 15χρονο γιο.