Το κλίμα που διαμορφώνεται στην Ευρώπη σε σχέση με τις πιθανές προθέσεις της Μόσχας αποτυπώνεται σε δύο συνεντεύξεις σε γερμανικά Μέσα: Αφενός ο υπουργό Αμυνας της Γερμανίας δηλώνει κατηγορηματικά ότι η χώρα του θα πρέπει να ετοιμάζεται για το χειρότερο σενάριο σε σχέση με τη Ρωσία, αφετέρου ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν παραδέχεται ότι η Ευρώπη έχει υποτιμήσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν. «Η Γερμανία θα πρέπει να ετοιμάζεται για το χειρότερο σενάριο». Αυτό δηλώνει στην οικονομική εφημερίδα Handelsblatt ο υπ. Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους. Σχετικά με τα πρόσφατα περιστατικά πτήσεων ντρόουνς στη Γερμανία και άλλες νατοϊκές χώρες στην Ευρώπη, ο Μπόρις Πιστόριους εκτιμά ότι «ο γερμανικός στρατός δεν μπορεί να επεμβαίνει παντού», καθώς και ότι «πολύ πιο αποφασιστικής σημασίας είναι να αναπτύξουν τις σχετικές ικανότητες η αστυνομία των κρατιδίων μαζί με την ομοσπονδιακή αστυνομία, με στόχο την αντιμετώπιση απειλών σε χαμηλά ύψη». Ως προς το θέμα της ενίσχυσης της γερμανικής αμυντικής βιομηχανίας, ο Γερμανός υπ. Άμυνας δήλωσε ότι η κυβέρνηση Μερτς εξετάζει το ενδεχόμενο μεγαλύτερης συμμετοχής του κράτους σε κρίσιμες αμυντικές βιομηχανίες, όπως η κατασκευάστρια αρμάτων KDNS ή ως προς τη ναυπήγηση πολεμικών πλοίων από την Thyssen-Κrupp Marine. Ωστόσο προειδοποιεί για μια περιρρέουσα «ατμόσφαιρα χρυσοθηρίας» στον τομέα της πολεμικής βιομηχανίας εξαιτίας των επενδύσεων στον τομέα της άμυνας και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για έναν νέο «πληθωρισμό στο πεδίο των εξοπλιστικών συστημάτων». Στην ίδια συνέντευξη εστιάζει και στο νομοσχέδιο για τη στρατιωτική θητεία στη Γερμανία, επιρρίπτοντας ευθύνη στη Χριστιανική Ένωση για εμπόδια και ολιγωρία και «αμέλεια». Μακρόν: Για πολύ καιρό υποτιμήσαμε τη Ρωσία Σε αποκλειστική, εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή του στην εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung με αφορμή τα 35 χρόνια Γερμανικής Επανένωσης, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν εστιάζει στις νέες απειλές για τη Γαλλία, τη Γερμανία και συνολικά την Ευρώπη. «Βρισκόμαστε σε φάση επανεξοπλισμού. Όμως για πολύ καιρό υποτιμήσαμε τη Ρωσία. Η Ρωσία μπορεί να είναι οικονομικά πολύ πιο αδύναμη από την Ευρώπη, ο πληθυσμός της να συρρικνώνεται και η βιομηχανία της να μην είναι καινοτόμα. Όμως παράγει όπλα, και μάλιστα με ταχύτερο ρυθμό. Υποτιμήσαμε την απειλή. Δεν μπορείς να μεταβείς από μια κατάσταση ειρήνης σε μια κατάσταση πολέμου από τη μια μέρα στην άλλη. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση διαρκούς αντιπαράθεσης» αναφέρει ο Γάλλος πρόεδρος. Για τον ίδιο, «η Ρωσία είναι η μεγαλύτερη δομική απειλή για τους Ευρωπαίους. Θέτει σε κίνδυνο τη συλλογική ασφάλειά μας μέσω παρεμβάσεων σε προεκλογικές εκστρατείες, με κυβερνοεπιθέσεις, δολοφονίες αντιφρονούντων, με μεταναστευτικές ροές που χρησιμοποιούνται ως μοχλός πίεσης. Η Ρωσία τεστάρει την αεράμυνά μας και έχει μεταβάλει το πυρηνικό δόγμα της». Όπως σημειώνει, «οι ανοιχτές κοινωνίες μας είναι ευάλωτες στον πόλεμο πληφοροριών» και προσθέτει μεταξύ άλλων: «Είμαστε αφελείς, αν δεν αναγνωρίσουμε ότι ο ρωσικός μυστικός στρατός εξαπλώνεται μέσα στις δημοκρατίες μας. Αποτελείται από αυτούς τους μικρούς, απρόσωπους πολεμιστές, που ονομάζονται ψηφιακά bot. Χειραγωγούν τη δημοκρατία στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ευρώπη». Ως προς το σενάριο πιθανούς κατάρριψης ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών που παραβιάζουν ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, ο Εμμανουέλ Μακρόν αναφέρει: «σύμφωνα με το δόγμα της στρατηγικής ασάφειας, μπορώ να σας πω ότι τίποτα δεν αποκλείεται». Πηγή: DW – Δήμητρα Κυρανούδη

Η Ευρώπη σε αναβρασμό: Για πολύ καιρό υποτιμήσαμε τον Πούτιν, λένε οι Γάλλοι, να ετοιμαζόμαστε για το χειρότερο σενάριο, προειδοποιούν οι Γερμανοί

Πηγή: DW - Δήμητρα Κυρανούδη