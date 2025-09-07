Η Γαλλία κινδυνεύει να αποκτήσει πέμπτο πρωθυπουργό μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, την ώρα που η χώρα βυθίζεται σε οικονομική κρίση και απειλείται με νέες κοινωνικές αναταραχές, εάν δεν λυθεί το κοινοβουλευτικό αδιέξοδο των επόμενων ημερών.

Τη Δευτέρα το απόγευμα, οι Γάλλοι βουλευτές θα εξετάσουν πρόταση δυσπιστίας κατά του νυν πρωθυπουργού, Φρανσουά Μπαϊρού. Μια πιθανή απομάκρυνσή του θα επιδείνωνε περαιτέρω το ήδη βαρύ πολιτικό και οικονομικό κλίμα και θα έθετε εν αμφιβόλω ακόμη και το μέλλον της προεδρίας του Εμανουέλ Μακρόν.

Ο αμφιλεγόμενος προϋπολογισμός του Μπαϊρού

Ο 74χρονος βετεράνος πολιτικός, που ανέλαβε καθήκοντα τον Δεκέμβριο, παρουσίασε έναν σκληρό προϋπολογισμό, με εξοικονομήσεις δισεκατομμυρίων ευρώ, ακόμη και μέσω της κατάργησης δύο εθνικών αργιών. Το σχέδιο προκάλεσε κύμα αντιδράσεων και οργή στη γαλλική κοινωνία, αν και ο ίδιος –όπως και οικονομολόγοι στην Ευρώπη– προειδοποιούν ότι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ κινδυνεύει με «ελληνικού τύπου» κρίση χρέους χωρίς άμεσες παρεμβάσεις.

Ο Μπαϊρού είχε καλέσει απρόσμενα σε ψήφο εμπιστοσύνης τον περασμένο μήνα, προσδοκώντας να ενισχύσει τη νομιμοποίησή του και να προωθήσει το οικονομικό του πακέτο.

Ασυνήθιστες πολιτικές συμμαχίες

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα ετοιμάζεται να συνταχθεί με το ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό για να καταψηφίσει τον πρωθυπουργό.

Η βουλευτής Σελίν Τιμπο-Μαρτίνεζ χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό «τιμωρία για τις ευάλωτες οικογένειες και τους εργαζομένους», ενώ πρότεινε έναν ηπιότερο εναλλακτικό σχεδιασμό με λιγότερες περικοπές και μακρύτερο ορίζοντα αποπληρωμής χρέους.

Η ίδια απέρριψε τις προειδοποιήσεις περί «επιτήρησης τύπου ΔΝΤ» ως κινδυνολογία, αν και τα στοιχεία δείχνουν ότι η Γαλλία δεν έχει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό από το 1974, έχει τον τρίτο υψηλότερο δείκτη χρέους/ΑΕΠ στην Ευρώπη (μετά την Ελλάδα και την Ιταλία) και δαπανά περισσότερα για την εξυπηρέτηση του χρέους της από ό,τι για άμυνα ή παιδεία.

Η άνοδος της ακροδεξιάς

Το κόμμα της Μαρίν Λεπέν ανεβαίνει στις δημοσκοπήσεις και ζητά πρόωρες εκλογές, πεπεισμένο ότι θα αυξήσει τις έδρες του στην Εθνοσυνέλευση. «Οκτώ χρόνια ίδιας συνταγής: περισσότερη γραφειοκρατία, περισσότεροι φόροι, ασφυξία στην οικονομία», δήλωσε ο βουλευτής Γκαετάν Ντουσουασέ. Το κόμμα ωστόσο παραμένει ασαφές για το δικό του εναλλακτικό οικονομικό σχέδιο.

Εάν ο Μπαϊρού ηττηθεί, θα παραμείνει προσωρινά στην εξουσία, ώσπου ο πρόεδρος να αποφασίσει τα επόμενα βήματα. Ο Μακρόν θα βρεθεί μπροστά σε δύσκολες επιλογές: είτε να προκηρύξει εκλογές για να ανακτήσει πλειοψηφία, είτε να διορίσει νέο πρωθυπουργό –τον πέμπτο σε δύο χρόνια– είτε να παραιτηθεί, κάτι που έχει απορρίψει παρά τις αυξανόμενες πιέσεις.

Στη βόρεια Γαλλία, προπύργιο του Εθνικού Συναγερμού, επιχειρηματίες και εργαζόμενοι δηλώνουν διχασμένοι. Ο Νικολά Γκοντέν, ιδιοκτήτης της CMO που κατασκευάζει εξαρτήματα για αυτοκινητοβιομηχανία και αεροναυπηγική, ζητά σταθερότητα για να αποφευχθεί χρεοκοπία της εταιρείας του, αλλά θεωρεί ότι οι πολιτικές του Μπαϊρού διαβρώνουν τον κοινωνικό ιστό.

Ο εργαζόμενος Αλεξάντρ Μποκέ ήταν πιο κατηγορηματικός: «Το πολιτικό σύστημα χρειάζεται ξαναχτίσιμο από την αρχή. Δεν νιώθουμε ότι εκπροσωπούμαστε. Στην καθημερινότητα, για μισθούς και δουλειά, αισθανόμαστε εγκαταλελειμμένοι».

