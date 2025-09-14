Σ’ έναν συναρπαστικό τελικό, η Γερμανία απέδειξε ότι ήταν πιο ψύχραιμη και αποτελεσματική από την Τουρκία, κατακτώντας το φετινό EuroBasket με σκορ 88-83.

Η Τουρκία ξεκίνησε εκρηκτικά, με τον Όσμαν και τον Λάρκιν να οδηγούν την ομάδα σε διψήφιο προβάδισμα (13-2), όμως η “Μάνσαφτ” αντέδρασε γρήγορα. Ο Μπόνγκα (7 πόντοι) έδωσε πολύτιμες λύσεις σε άμυνα και επίθεση, ενώ και ο Βάγκνερ ανέβασε την απόδοσή του, ισοφαρίζοντας το παιχνίδι στο 16-16 και προκαλώντας προβλήματα στον κόουτς Άταμαν. Η Γερμανία κέρδισε τη μάχη των ριμπάουντ (16-8) και το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε 22-24, δείχνοντας ότι θα ακολουθούσε ένα κλειστό παιχνίδι.

Στη δεύτερη περίοδο, ο τελικός πήρε πιο σκληρό χαρακτήρα. Οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές βασίζονταν κυρίως στις ενέργειες του Φρανζ Βάγκνερ (32-30), όμως το πλάνο τους έγινε προβλέψιμο για τον Άταμαν. Ο Σενγκιούν ανέλαβε την επίθεση της Τουρκίας, ο Μπόνα ήταν αποτελεσματικός στην άμυνα, ενώ ο Όσμαν σκόραρε με ακρίβεια από την περιφέρεια. Η Γερμανία είχε ήδη 8 λάθη (3 από τον Σρούντερ), αλλά τα τρίποντα των Τρίσταν Ντα Σίλβα και Ομπστ κράτησαν τη διαφορά σε μόλις έξι πόντους, με το ημίχρονο να κλείνει 46-40.

Το τρίτο δεκάλεπτο ήταν συγκλονιστικό. Ο Σενγκιούν κυριαρχούσε κάτω από τη ρακέτα, ενώ οι Όσμαν και Μπόνα πρόσφεραν σημαντική επιθετική συνεισφορά για την Τουρκία. Από την πλευρά της Γερμανίας, ο Σρούντερ βελτίωσε την εικόνα της ομάδας, σκόραρε και εκμεταλλεύτηκε τους συμπαίκτες του, με αποτέλεσμα το σκορ να φτάσει στην ισορροπία 60-60. Ο Μπόνγκα συνέχισε να παίζει καταλυτικό ρόλο, ενώ ο Λάρκιν δημιουργούσε χώρους για τους ψηλούς. Το 67-66 υπέρ της Τουρκίας δεν προμήνυε τίποτα για τα καθοριστικά τελευταία δέκα λεπτά.

Στην τέταρτη περίοδο, οι συνεργασίες Σενγκιούν-Λάρκιν έσπαγαν την άμυνα της Γερμανίας, με τον Λάρκιν να δείχνει ασταμάτητος. Το 72-66 δεν πτόησε τους Γερμανούς, καθώς ο Ομπστ σκόραρε από την περιφέρεια και ο Μπόνγκα παρέμενε αλάνθαστος για την Τουρκία. Τα δεδομένα άλλαξαν όταν ο Σενγκιούν συμπλήρωσε τέσσερα φάουλ, αλλά ένα μεγάλο τρίποντο του Σιπάχι έκανε το 79-77, με τρία λεπτά για τη λήξη. Οι δύο ομάδες εναλλάσσονταν στο προβάδισμα, με μεγάλα σουτ από Τάις και Σιπάχι, όμως στο τελευταίο λεπτό ο Σρούντερ με δύο κρίσιμα καλάθια έγραψε το τελικό 88-83 για τη Γερμανία.

Τα δεκάλεπτα: 22-24, 46-40, 67-66, 88-83