Βάζοντας οριστικό τέλος στις φήμες που εδώ και χρόνια κυκλοφορούν στο διαδίκτυο γύρω από τη σεξουαλικότητά της, η Κένταλ Τζένερ αποφάσισε να τοποθετηθεί δημόσια για πρώτη φορά.

Το γνωστό μοντέλο και τηλεοπτική προσωπικότητα, κόρη της Κρις και της Κέιτλιν Τζένερ, ανέφερε πως γνωρίζει καλά ότι υπάρχει «μια ολόκληρη πλευρά του ίντερνετ» που πιστεύει πως αποκρύπτει κάτι από το κοινό της, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι συγκεκριμένες εικασίες δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Μιλώντας ως καλεσμένη στο podcast «In Your Dreams» του Όουεν Θάιλ, εξήγησε επίσης ότι εκείνο που τη βαραίνει περισσότερο δεν είναι οι ίδιες οι φήμες, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αυτές διατυπώνονται.

Όπως είπε: «Υπάρχει μια ολόκληρη πλευρά του ίντερνετ που νομίζει ότι είμαι λεσβία. Θέλεις να σου πω τι με ενοχλεί πραγματικά; Το πόσο κακοί είναι γι’ αυτό. Δεν είναι με μια αγκαλιά τύπου “γεια, αν ήσουν, ναι, έλα”. Δεν είναι ευγενικό. Είναι πολύ κακό. Είναι πολύ του στιλ “τι στο διάολο κάνεις;”».

Στη συνέχεια ξεκαθάρισε ότι δεν αυτοπροσδιορίζεται ως λεσβία, τονίζοντας ωστόσο πως, αν ίσχυε κάτι τέτοιο, δεν θα το έκρυβε. Αναφερόμενη στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι όταν καλούνται να μιλήσουν ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά τους, είπε: «Καταλαβαίνω ότι το coming out δεν είναι εύκολο για κανέναν, αν όχι για τους περισσότερους. Και δεν λέω ότι είναι κάτι εύκολο, αλλά γνωρίζοντας τον εαυτό μου –και μπορώ να μιλήσω για μένα εδώ– γνωρίζοντας τον εαυτό μου, νομίζω ότι σε αυτό το σημείο της ζωής μου, θα ήμουν out αν ήμουν».

Η ίδια ανέφερε επίσης ότι δεν καταλαβαίνει γιατί μέρος του κοινού επιμένει στο σενάριο ότι αποκρύπτει κάτι για λόγους εικόνας ή «brand». Όπως το έθεσε: «Νομίζω ότι υπάρχει ένα ολόκληρο αφήγημα ότι κρύβω αυτό το πράγμα… Έχω δει πραγματικά τρελά πράγματα που λένε “είναι κακό για το business”. Και λέω “τι; πώς;” Δεν το καταλαβαίνω». Για να καταλήξει με τη δική της θέση σήμερα: «Όλα αυτά για να πω ότι, μέχρι σήμερα, δεν είμαι. Δεν νομίζω ότι θα είμαι, αλλά δεν κλείνω πόρτες σε εμπειρίες στη ζωή».

