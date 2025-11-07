Η Κίνα προχώρησε σε ένα ακόμη ιστορικό βήμα για τη στρατιωτική της ισχύ, θέτοντας επίσημα σε υπηρεσία το νεότερο και πιο εξελιγμένο αεροπλανοφόρο της, το «Φουτζιάν» (Fujian). Το τρίτο και πιο προηγμένο πλοίο του κινεζικού στόλου θεωρείται το αποκορύφωμα της εθνικής ναυπηγικής βιομηχανίας και στέλνει ένα σαφές μήνυμα στρατηγικής αυτοπεποίθησης προς την Ουάσιγκτον.

Η τελετή ένταξης πραγματοποιήθηκε στο στρατιωτικό λιμάνι της Σάνια, στο νησί Χαϊνάν, παρουσία του Προέδρου Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος ύψωσε την κινεζική σημαία και συμβολικά ενεργοποίησε τον καταπέλτη εκτόξευσης.

Περισσότεροι από 2.000 αξιωματικοί και εργάτες των ναυπηγείων παρακολούθησαν τη λαμπρή εκδήλωση, που περισσότερο θύμιζε επίδειξη ισχύος παρά απλή στρατιωτική διαδικασία. Το «Φουτζιάν» είναι το πρώτο κινεζικό αεροπλανοφόρο εξοπλισμένο με ηλεκτρομαγνητικούς καταπέλτες (EMALS) την ίδια υπερσύγχρονη τεχνολογία που διαθέτει μόνο το αμερικανικό USS Gerald R. Ford.

USS Gerald R. Ford (CVN 78) transits the Strait of Gibraltar. ⚓🌍



Gerald R. Ford, a first-in-class aircraft carrier and deployed flagship of Carrier Strike Group Twelve, is on a scheduled deployment in the U.S. 6th Fleet area of operations.



📸 MC2 Maxwell Orlosky#USNavy… pic.twitter.com/AJGOycecnt July 30, 2025

Χάρη σε αυτό το σύστημα, το πλοίο μπορεί να απογειώνει βαρύτερα μαχητικά με περισσότερα καύσιμα και οπλισμό, αυξάνοντας σημαντικά την ακτίνα δράσης και τη μαχητική ισχύ της κινεζικής αεροπορίας του ναυτικού. Σύμφωνα με τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης, η επιλογή αυτής της τεχνολογίας ήταν προσωπική απόφαση του Σι Τζινπίνγκ, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή του για τεχνολογική αυτοδυναμία.

Στο κατάστρωμα του πλοίου διακρίνονται τρεις θέσεις εκτόξευσης και τα νέα μαχητικά J-35, J-15T και KJ-600, ενώ δίπλα του είχε τοποθετηθεί το δεύτερο κινεζικό αεροπλανοφόρο, το «Σαντόνγκ», σε μια επίδειξη ενότητας και δύναμης. Το «Φουτζιάν» καθελκύστηκε το 2022 και ολοκλήρωσε τις θαλάσσιες δοκιμές του το 2024. Με εκτόπισμα 80.000 τόνων, πλησιάζει τα αμερικανικά πλοία κλάσης Nimitz των 97.000 τόνων και είναι το πρώτο κινεζικό αεροπλανοφόρο χωρίς τη ράμπα “ski jump”, γεγονός που θεωρείται σύμβολο τεχνολογικής ωριμότητας.

President Xi Jinping on Wednesday attended the commissioning and flag-presenting ceremony of the Fujian, China's third aircraft carrier, and the first in the world that equipped with fully functional electromagnetic catapults, in south China's Hainan Province. pic.twitter.com/rd6GMfJf0l — Ambassador Chen Song (@PRCAmbNepal) November 7, 2025

Η ένταξή του προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού στα κινεζικά κοινωνικά δίκτυα: το hashtag «Το πρώτο κινεζικό αεροπλανοφόρο με ηλεκτρομαγνητικό καταπέλτη τίθεται σε υπηρεσία» συγκέντρωσε πάνω από 10 εκατομμύρια προβολές μέσα σε μία ώρα. Η Κίνα διαθέτει πλέον τον μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο σε αριθμό πλοίων, με ρυθμούς ναυπήγησης που καμία άλλη χώρα δεν μπορεί να ακολουθήσει. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να έχουν σαφές πλεονέκτημα, με πυρηνοκίνητα αεροπλανοφόρα που επιχειρούν απεριόριστα στη θάλασσα.

BREAKING: China’s Fujian (Type 003) aircraft carrier is officially commissioned today with President Xi Jinping attending the ceremony. pic.twitter.com/yoP7ron0pZ — Li Zexin 李泽欣 (@XH_Lee23) November 7, 2025

Αναλυτές του αμερικανικού ναυτικού εκτιμούν ότι, παρά την τεχνολογική υπεροχή του, οι ρυθμοί επιχειρήσεων του «Φουτζιάν» ίσως φτάνουν μόνο το 60% ενός παλαιότερου αμερικανικού πλοίου, λόγω της διάταξης του καταστρώματος. Παρ’ όλα αυτά, η Κίνα ήδη ναυπηγεί το επόμενο πλοίο, γνωστό ως Type 004, το οποίο θα είναι πυρηνοκίνητο και θα φέρει επίσης EMALS. Αν το «Φουτζιάν» είναι το σύμβολο της κινεζικής υπερηφάνειας, το Type 004 προμηνύει την φιλοδοξία για ισορροπία δυνάμεων στον Ειρηνικό.