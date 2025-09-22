Το ΝΑΤΟ σχεδιάζει να αναπτύξει το τουρκικό σύστημα εναέριας επιτήρησης MEROPS (Multispectral Extended Range Optical Sight) στην Πολωνία και τη Ρουμανία, ενισχύοντας την ετοιμότητα απέναντι σε πιθανές παραβιάσεις του εναέριου χώρου από ρωσικά drones, όπως αναφέρει το Euractiv. Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει παράλληλα την αυξανόμενη σημασία της τουρκικής συνεισφοράς στην ευρωπαϊκή άμυνα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει:

Η κίνηση αυτή ακολουθεί αυτό που οι πολωνικές αρχές περιέγραψαν ως 19 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου κατά τη διάρκεια της νύχτας της 9ης προς την 10η Σεπτεμβρίου, περιστατικά που ενέτειναν τις εκκλήσεις για ισχυρότερη παρακολούθηση κατά μήκος της ανατολικής πλευράς του ΝΑΤΟ.

Το MEROPS, που αναπτύχθηκε από την τουρκική αμυντική εταιρεία Aselsan, «μπορεί να τοποθετηθεί σε ελικόπτερα και drones και είναι ικανό να ανιχνεύει εχθρικά συστήματα μέσα από σύννεφα και σκόνη. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό το 2022», σύμφωνα με την Süddeutsche Zeitung.

Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων (DPA), η εκπαίδευση στη λειτουργία του συστήματος θα ξεκινήσει με την υποστήριξη της Ουκρανίας, ήδη από την επόμενη εβδομάδα.

NEW: NATO will deploy Turkey’s MEROPS air surveillance system in Poland and Romania after 19 Russian drone incursions over Poland. Aselsan's MEROPS system detects targets even through clouds and dust. https://t.co/SIWtPYo3RZ pic.twitter.com/O2TO8lsDG2 — Levent Kemal (@leventkemaI) September 22, 2025

Αναλυτές αναφέρουν ότι η ανάπτυξη του συστήματος αναμένεται να ενισχύσει την ικανότητα έγκαιρης προειδοποίησης και να επιταχύνει την αντίδραση σε απειλές από drones, οι οποίες έχουν καταστεί ένα διαρκές χαρακτηριστικό του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και της επέκτασής του σε γειτονικά κράτη.

Η απόφαση καταδεικνύει επίσης μια ευρύτερη στροφή προς τα συστήματα οπτικής επιτήρησης – ως συμπλήρωμα των ραντάρ και των παραδοσιακών απαντήσεων μαχητικών – στο πλαίσιο της εξελισσόμενης στρατηγικής εναέριας αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ στην ανατολική Ευρώπη.

Πηγή: euractiv.com