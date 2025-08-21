Στο Σάο Πάολο του 1979, λίγες ώρες μετά τη γέννησή του, ο Alex Araújo βρέθηκε εγκαταλελειμμένος μέσα σε έναν σκουπιδοτενεκέ στη Vila Mariana της Βραζιλίας. Ένας φύλακας του νοσοκομείου τον άκουσε να κλαίει και τον έσωσε. Σήμερα, 45 χρόνια αργότερα, είναι διευθύνων σύμβουλος της 4Life Prime, μιας εταιρείας υγείας και ασφάλειας στην εργασία με ετήσια έσοδα που ξεπέρασαν τα 220 εκατομμύρια ρεάλ (περίπου 35 εκατ. ευρώ).

Υιοθεσία και παιδικά χρόνια

Ο Araújo υιοθετήθηκε από μια οικογένεια με τέσσερα παιδιά. Παρά τις οικονομικές δυσκολίες, μεγάλωσε σε περιβάλλον αγάπης και πειθαρχίας. Ο πατέρας του εργαζόταν πολλές ώρες, διδάσκοντάς του ότι η μελέτη και ο σεβασμός θα ήταν τα κλειδιά για ένα καλύτερο μέλλον.

Στα 14 του, όταν η οικογένεια μετακόμισε στη Σοροκάμπα, η μητέρα του αποκάλυψε ότι ήταν υιοθετημένος. Ο ίδιος, ωστόσο, δήλωσε αργότερα ότι η αποκάλυψη δεν άλλαξε τίποτα στη σχέση του με την οικογένεια που τον μεγάλωσε.

Η πρώτη δουλειά και η πρόωρη πατρότητα

Στα 18 του, παντρεύτηκε και έγινε πατέρας. Η πρώτη του εργασία ήταν σε τεχνικά συνεργεία, σκάβοντας λάκκους για στύλους. Οι οικονομικές δυσκολίες ήταν έντονες. «Πλήρωνα το νερό, μου έκοβαν το ρεύμα. Πλήρωνα το ρεύμα, μου έκοβαν το νερό», περιγράφει.

Η πρώτη επαγγελματική ευκαιρία ήρθε όταν πήρε την πρωτοβουλία να πλύνει το αυτοκίνητο του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας όπου εργαζόταν. Αυτή η πράξη οδήγησε σε προαγωγή και αποτέλεσε την αρχή μιας πορείας με συνεχείς ευκαιρίες.

Η πορεία στην τραπεζική

Στα μέσα της δεκαετίας του ’90, ο Araújo εντάχθηκε στην τράπεζα Banespa (μετέπειτα Santander). Σε διάστημα επτά ετών, προήχθη εννέα φορές και κατέκτησε τον τίτλο του καλύτερου διευθυντή στη Βραζιλία για έξι συναπτά έτη, ανάμεσα σε περισσότερους από 6.000 συναδέλφους.

Όπως έχει δηλώσει, η στρατηγική του ήταν να προτείνει στους πελάτες προϊόντα που ανταποκρίνονταν πραγματικά στις ανάγκες τους, αποφεύγοντας τις υπερβολικές πωλήσεις.

Η αποτυχημένη πρώτη επιχείρηση

Μετά από ένα πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, αποφάσισε να επενδύσει τα χρήματα σε μια μπυραρία στη Σοροκάμπα. Στην αρχή, η επιχείρηση γνώρισε επιτυχία, αλλά η αποχώρηση μεγάλου μέρους της πελατείας —εργατών μιας μεγάλης κατασκευαστικής εταιρείας— οδήγησε σε ραγδαία πτώση των εσόδων.

«Μια μέρα βρήκα στο ταμείο μόλις 1,45 ρεάλ. Εκεί κατάλαβα ότι δεν ήμουν ακόμη έτοιμος να γίνω επιχειρηματίας», αναφέρει.

Η δημιουργία της 4Life Prime

Το 2016, ανέλαβε γενικός διευθυντής σε μια εταιρεία υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Ζήτησε μικρότερο μισθό με αντάλλαγμα υψηλές προμήθειες συνδεδεμένες με τα αποτελέσματα. Μέσα σε τρεις μήνες είχε ήδη κερδίσει 1,5 εκατ. ρεάλ.

Το 2018 απέκτησε το 100% της εταιρείας, μετονομάζοντάς την σε 4Life Prime. Για να ολοκληρώσει την εξαγορά, πούλησε 13 διαμερίσματα που είχε αποκτήσει στο σχέδιο.

Η πανδημία και η στροφή

Με την έναρξη της πανδημίας το 2020, ο Araújo επέλεξε να κινηθεί αντίθετα από την πλειονότητα των επιχειρήσεων. Ανέπτυξε ένα σύστημα ελέγχων Covid-19 απευθείας μέσα σε εργοστάσια, αποτρέποντας καθυστερήσεις και απουσίες προσωπικού.

Η εταιρεία έγινε η πρώτη στη Βραζιλία που προμήθευσε τεστ κορωνοϊού σε βιομηχανίες, φτάνοντας να εισάγει έως και 12 κοντέινερ μηνιαίως. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της 4Life Prime διπλασιάστηκε, αγγίζοντας τα 216 εκατ. ρεάλ.

Σήμερα

Η 4Life Prime εξυπηρετεί περισσότερες από 3.600 εταιρείες, το 90% εκ των οποίων είναι πολυεθνικές, και πραγματοποιεί περίπου 700.000 επαγγελματικές εξετάσεις τον χρόνο.

Ο Araújo αποδίδει την επιτυχία του στη στήριξη της οικογένειάς του και στα μαθήματα που έλαβε από τους γονείς του. «Οι σταθερές σχέσεις και ο σεβασμός ανοίγουν πόρτες που κανένα βιογραφικό δεν μπορεί να ανοίξει», σημειώνει.

Πηγή: Exame