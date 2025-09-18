Τουλάχιστον 19 άτομα έχουν πεθάνει από μια σπάνια λοίμωξη που προκαλείται από μια «εγκεφαλοφάγα» αμοιβάδα στην νότια πολιτεία Κεράλα της Ινδίας, προκαλώντας ανησυχία για την εξάπλωση της νόσου μέσω των γλυκών υδάτων.



Η Κεράλα ανέφερε 70 περιπτώσεις αμοιβαδικής μηνιγγοεγκεφαλίτιδας και 19 θανάτους, εκ των οποίων εννέα ασθενείς πέθαναν τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το υπουργείο υγείας της πολιτείας.



Ένα τρίμηνο βρέφος, ένα εννιάχρονο κορίτσι, ένα 12χρονο αγόρι και μια 52χρονη γυναίκα ήταν μεταξύ των ασθενών που πέθαναν από τη λοίμωξη ενώ λάμβαναν θεραπεία σε ένα υγειονομικό ίδρυμα στο Κοζιχκόντε από τα μέσα Αυγούστου.



Η πρωτοπαθής αμοιβαδική μηνιγγοεγκεφαλίτιδα (PAM) προκαλείται από τον οργανισμό Naegleria fowleri, έναν ελεύθερο οργανισμό κοινώς γνωστό ως «αμοιβάδα που τρώει τον εγκέφαλο», ο οποίος βρίσκεται σε ζεστά γλυκά νερά όπως λίμνες, λίμνες, ποτάμια και μολυσμένο έδαφος.



Naegleria fowleri, often called the “brain-eating ameba,” thrives in warm lakes, ponds, & other fresh water.



Take steps this summer to protect you and your loved ones from this germ that can cause a rare but deadly brain infection. https://t.co/6xCjp6jWXg pic.twitter.com/m6PWkwOTEV — CDC Emerging Infections (@CDC_NCEZID) September 12, 2025

Εισέρχεται στον οργανισμό μέσω της ρινικής κοιλότητας και καταστρέφει τον εγκεφαλικό ιστό. Τα συμπτώματα εμφανίζονται μέσα σε λίγες ημέρες και οδηγούν γρήγορα σε σπασμούς, κώμα και θάνατο. Αν και σπάνια, η πάθηση ενέχει υψηλό κίνδυνο θνησιμότητας, σύμφωνα με αναφορές.



Τα αρχικά συμπτώματα της νόσου είναι έντονος πονοκέφαλος, πυρετός, ναυτία και έμετος, τα οποία γρήγορα εξελίσσονται σε δυσκαμψία του αυχένα, ευαισθησία στο φως, απώλεια ισορροπίας, επιληπτικές κρίσεις και τελικά κώμα και θάνατο.



Η κρατική διοίκηση έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία χλωρίωσης σε ολόκληρη την πολιτεία, που καλύπτει λίμνες γλυκού νερού, δεξαμενές, πηγάδια και λίμνες. Η πολιτεία έχει εισαγάγει ειδικά πρωτόκολλα θεραπείας και διαδικασίες λειτουργίας για ύποπτες περιπτώσεις.



Οι αρχές σε ορισμένες περιοχές της πολιτείας έχουν τοποθετήσει πινακίδες γύρω από τις λίμνες προειδοποιώντας για τον κίνδυνο του μπάνιου ή της κολύμβησης.