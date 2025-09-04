Φωτογραφία αρχείου: Διαμαρτυρία κατά της βίας σε βάρος των γυναικών στην Ινδία

Δικαστήριο στην Ινδία επέβαλε την θανατική ποινή σε έναν άνδρα που έκαψε ζωντανή τη σύζυγό του λόγω του χρώματος του δέρματός της.

Σε κατάθεσή της πριν από τον θάνατό της, η άτυχη Λάκσμι είχε πει ότι ο σύζυγός της, Κισάντας, «την κορόιδευε συστηματικά επειδή είχε σκούρο δέρμα».

Advertisement

Advertisement

Ο δικαστής στη βόρεια πόλη Ουνταϊπούρ εξήγησε την επιβολή της θανατικής ποινής λέγοντας ότι η δολοφονία εμπίπτει στην κατηγορία των «σπανιότερων των σπάνιων» και ήταν «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».

Ο δικηγόρος του Κισάντας δήλωσε στο BBC ότι ο πελάτης του είναι αθώος και ότι θα ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης.

Η δολοφονία της Λάκσμι πριν από 8 χρόνια και η απόφαση που εκδόθηκε το Σαββατοκύριακο έχουν γίνει πρωτοσέλιδα σε μια χώρα όπου οι διακρίσεις με βάση το χρώμα είναι βαθιά ριζωμένες.

Η επίθεση εναντίον της Λάκσμι έλαβε χώρα τη νύχτα της 24ης Ιουνίου 2017. Η Λάκσμι, σε καταθέσεις που έδωσε πριν από τον θάνατό της στην αστυνομία, τους γιατρούς και έναν δικαστή, είπε ότι ο σύζυγός της την αποκαλούσε συχνά σκουρόχρωμη και της έκανε body shaming από την αρχή του γάμου τους, έναν χρόνο νωρίτερα.

In her statements before her death, Lakshmi had said that her husband Kishandas "routinely taunted her for being dark skinned". https://t.co/pc97rxgaQs — BBC News India (@BBCIndia) September 3, 2025

Τη νύχτα που πέθανε η γυναίκα, ο δράστης είχε μαζί του ένα πλαστικό μπουκάλι με ένα καφέ υγρό – και της είπε ότι ήταν ένα φάρμακο για να κάνει το δέρμα της πιο ανοιχτόχρωμο.

Advertisement

Σύμφωνα με τις καταθέσεις, έβαλε το υγρό στο σώμα της και όταν εκείνη παραπονέθηκε ότι μύριζε οξύ, της έβαλε φωτιά. Όταν το σώμα της άρχισε να καίγεται, έριξε το υπόλοιπο υγρό πάνω της και έφυγε τρέχοντας.

Οι γονείς και η αδερφή του την μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου αργότερα πέθανε. Ο δικηγόρος του Κισάντας δήλωσε στο BBC ότι ο θάνατος της Λάκσμι ήταν τυχαίος και δεν υπήρχαν στοιχεία εναντίον του εντολέα του, ο οποίος είχε κατηγορηθεί ψευδώς.

Εμμονή με το ανοιχτό δέρμα στην Ινδία

Η δικαστική απόφαση έφερε για άλλη μια φορά στο προσκήνιο την επικίνδυνη εμμονή ορισμένων Ινδών με το ανοιχτόχρωμο δέρμα.

Advertisement

Τα κορίτσια και οι γυναίκες με πιο σκούρο δέρμα αποκαλούνται υποτιμητικά και αντιμετωπίζουν διακρίσεις, ενώ τα προϊόντα λεύκανσης δέρματος πουλάνε σαν τρελά, αποφέροντας κέρδη δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Στις γαμήλιες αγγελίες, το χρώμα του δέρματος σχεδόν πάντα τονίζεται ως προαπαιτούμενο και οι νύφες με ανοιχτόχρωμο δέρμα είναι πιο περιζήτητες.

Πηγή: BBC

Advertisement