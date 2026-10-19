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Δύο ένοπλοι πυροβόλησαν επανειλημμένα το όχημα στο οποίο επέβαινε ο ηθοποιός, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού του.

Η ινδική αστυνομία διερευνά το περιστατικό, ενώ οι αρχές της πολιτείας Μαχαράστρα δήλωσαν ότι δεν θα ανεχθούν τέτοιες ενέργειες εκφοβισμού και χουλιγκανισμού.

Το συγκεκριμένο συμβάν προκάλεσε ανησυχία για την ασφάλεια των δημόσιων προσώπων στην Ινδία μετά από μια σειρά επιθέσεων τα τελευταία χρόνια.

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Ο ηθοποιός του Bollywood, Τάιγκε Σροφ, επέζησε από ένοπλη επίθεση σε βάρος του, χωρίς καν να τραυματιστεί σύμφωνα με την ινδική αστυνομία που διερευνά το συμβάν.

Ο 36χρονος δέχθηκε πυρά το βράδυ της Κυριακής, ενώ βρισκόταν σε αυτοκίνητο που αποχωρούσε από έναν ποδοσφαιρικό σύλλογο στο προάστιο Τζούχου.

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Διάφορα μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν βίντεο που δείχνει τουλάχιστον δύο ένοπλους να πυροβολούν επανειλημμένα, από κοντινή απόσταση, προς τη θέση του συνοδηγού ενός αυτοκινήτου, το οποίο κινείται αργά ανάμεσα σε πλήθος κόσμου.

BREAKING: Gunmen open fire on Bollywood actor Tiger Shroff in Mumbai, India https://t.co/ngSDDDjYHt October 18, 2026

Το περιστατικό, όπως αναφέρει το BBC, έχει εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια των δημόσιων προσώπων στην Ινδία, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί επιθέσεις εναντίον τους, με αποτέλεσμα ορισμένοι να χάσουν τη ζωή τους ή να τραυματιστούν.

«Αυτές οι προσπάθειες εκφοβισμού δεν θα γίνουν ανεκτές και θα βάλουμε τέλος σε αυτόν τον χουλιγκανισμό», δήλωσε ο Έκναθ Σιντέ, αναπληρωτής επικεφαλής της κυβέρνησης της πολιτείας Μαχαράστρα, όπου βρίσκεται η Βομβάη.

Ο ίδιος επισκέφθηκε τον Σροφ μετά τους πυροβολισμούς το βράδυ της Κυριακής και ανέφερε ότι ο ηθοποιός και η μητέρα του είναι «σοκαρισμένοι» από την επίθεση.

Σύμφωνα με την αστυνομία και τοπικά μέσα ενημέρωσης, δύο άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού, μεταξύ των οποίων και ο οδηγός του Σροφ.

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Πρόκειται για το πιο πρόσφατο περιστατικό σε μια σειρά επιθέσεων εναντίον ορισμένων από τα πιο γνωστά δημόσια πρόσωπα της χώρας τα τελευταία χρόνια.

Mumbai – The first visuals of Bollywood actor Tiger Shroff following the reported firing incident in Mumbai’s Juhu area have surfaced. In the video, Tiger Shroff is seen getting into the driver’s seat of a car and leaving the area shortly after the firing. https://t.co/ZwC4CwStfM — NextMinute News (@nextminutenews7) October 18, 2026

Το 2024, η ινδική αστυνομία συνέλαβε δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης για ένοπλη επίθεση που είχε στόχο την οικία του ηθοποιού του Bollywood, Σαλμαν Καν.

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Την ίδια χρονιά, ο επιδραστικός Ινδός πολιτικός Μπάμπα Σιντικ έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς στη Βομβάη.

Ο Σροφ, γιος δύο ηθοποιών, έκανε το ντεμπούτο του στην υποκριτική το 2014 με την αισθηματική ταινία «Heropanti» και στη συνέχεια πρωταγωνίστησε σε αρκετές ακόμη ταινίες. Είναι επίσης λάτρης του ποδοσφαίρου και αγωνίζεται για τον επαγγελματικό ποδοσφαιρικό σύλλογο Mumbai FC.

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