Το παραδοσιακό αμερικανικό κέρμα του ενός λεπτού μετά από σχεδόν 200 χρόνια κυκλοφορίας ετοιμάζονται να αποχαιρετήσουν οι ΗΠΑ καθώς δεν συμφέρει πλέον οικονομικά η κυκλοφορία του και πρόκειται να σταματήσει να τυπώνεται. Τα τελευταία που κόπηκαν πρόκειται να δημοπρατηθούν, με εκτιμήσεις που φτάνουν ακόμη και τα 5 εκατομμύρια δολάρια ανά σετ.

Η πρώτη μεγάλη δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 11 Δεκεμβρίου από τον οίκο Stack’s Bowers Galleries.

Advertisement

Advertisement

END OF AN ERA: US Mint in Philadelphia to press final penny as the 1-cent coin gets canceled. pic.twitter.com/uNXQ7plYUJ — Breaking911 (@Breaking911) November 12, 2025

Το Νομισματοκοπείο της Φιλαδέλφεια παρήγαγε πρόσφατα έναν μικρό αριθμό συλλεκτικών νομισμάτων, μεταξύ των οποίων και ειδικά μονόλεπτα που αποτελούν τα τελευταία επίσημα στην ιστορία των ΗΠΑ. Ο οίκος δημοπρασιών θα διαθέσει 232 σετ, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει τρία διαφορετικά νομίσματα:

Ένα μονόλεπτο από τη Φιλαδέλφεια, Ένα μονόλεπτο από το Ντένβερ, Και ένα χρυσό μονόλεπτο 24 καρατίων – το πρώτο και μοναδικό επίσημο χρυσό cent που έχει κοπεί στις ΗΠΑ.

Τα νομίσματα φέρουν ένα ιδιαίτερο σύμβολο, που μοιάζει με ελληνικό «Ω», ως «τελευταία υπογραφή» στο μικρότερο κέρμα που κυκλοφόρησε ποτέ στην αμερικανική οικονομία.

Ο ταμίας των ΗΠΑ, Μπράντον Μπιτς με το τελευταίο μονόλεπτο

Οι τιμές των σετ εκτιμάται ότι θα κυμανθούν από 45.000 δολάρια μέχρι και 5 εκατομμύρια, σύμφωνα με την USA Today, καθώς η δημοπρασία αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον παγκοσμίως – από συλλέκτες υψηλού επιπέδου έως επενδυτές που βλέπουν τα νομίσματα ως ιστορικά αντικείμενα με τεράστια αξία.

After 232 years, today the U.S. mint has made the last Penny pic.twitter.com/Hir3U7Nc76 — TaraBull (@TaraBull) November 12, 2025

Το νομισματοκοπείο των ΗΠΑ έχει ήδη ανακοινώσει ότι στο εξής το μονόλεπτο θα εκδίδεται αποκλειστικά σε περιορισμένες συλλεκτικές σειρές, χωρίς καμία πραγματική νομισματική χρήση.

Στην τελετή κατά την οποία «σφραγίστηκε» το τελευταίο επίσημο νόμισμα, παρευρέθηκαν ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και ο Ταμίας των ΗΠΑ Μπράντον Μπιτς. Ο Μπιτς μάλιστα κράτησε το τελευταίο κομμάτι που παρήχθη, δηλώνοντας ότι παρότι οι ΗΠΑ αποχαιρετούν το μονόλεπτο ως καθημερινό νόμισμα, παραμένει νόμιμο χρήμα και τα δύο τελευταία κομμάτια – το τελευταίο και το προτελευταίο – θα βγουν επίσης σε δημοπρασία.

(Με πληροφορίες από UsaToday)