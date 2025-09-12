Συντετριμμένος είναι ο 21χρονος φίλος της Ουκρανής, η οποία δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άστεγο μέσα σε τρένο, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και έχασε τη ζωή της. Ο νεαρός καταδικάζει τόσο τους συνεπιβάτες της νεαρής για την απάθεια που έδειξαν, όσο και τους δικαστές που άφησαν ελεύθερο τον δράστη.

nstanilsav | Instagram

Ο Στάνισλαβ «Στας» Νικουλίτσια, όπως ονομάζεται ο σύντροφος της αδικοχαμένης νεαρής, «έσπασε» τη σιωπή του και δημοσίευσε μια φωτογραφία που είχαν τραβήξει μαζί.

Advertisement

Advertisement

Ακόμα, στα stories του στο Instagram o νεαρός αναδημοσίευσε κλιπ που επικρίνουν τη δικαστή Τερέζα Στόουκς για την απόφασή της να αφήσει ελεύθερο τον Ντεκάρλος Μπράουν, 7 μήνες πριν επιτεθεί απρόκλητα με μαχαίρι στην 23χρονη σε τρένο στη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας.

nstanilsav | Instagram

Σε άλλη ανάρτηση του, ο Στάνισλαβ στέκεται στην απάθεια των υπολοιπων επιβατών του τρένου, τα πρώτα λεπτά ύστερα από την φονική επίθεση που δέχθηκε η νεαρή.

nstanilsav | Instagram

nstanilsav | Instagram