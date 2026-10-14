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Οι αρχές χαρακτήρισαν επισήμως το περιστατικό ως ατύχημα, αποδίδοντας τον θάνατο σε τραύματα από αμβλεία βία.

Ο εκλιπών είχε συλληφθεί δύο φορές από την αστυνομία το προηγούμενο Σαββατοκύριακο για υποθέσεις που αφορούσαν ουσίες και επίθεση.

Η εταιρεία παραγωγής World of Wonder εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια του συνεργάτη της, εξαιρώντας το μουσικό του ταλέντο.

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Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 46 ετών άφησε ο Λούσιαν Πιάνε (Lucian Piane), ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από το «RuPaul’s Drag Race», όπου είχε συμμετάσχει ως συνθέτης, μουσικός παραγωγός και κριτής. Ο θάνατός του σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (12/10) στο Γκλέντεϊλ της Καλιφόρνιας των ΗΠΑ, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Παρά την άμεση κινητοποίηση των διασωστών, δεν κατέστη δυνατό να τον επαναφέρουν. Το περιστατικό χαρακτηρίστηκε επισήμως ατύχημα, ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα οι αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν προκαλέσει ανησυχία στους θαυμαστές του.

Σύμφωνα με το TMZ, ο 46χρονος μουσικός χτυπήθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο τις πρωινές ώρες της Δευτέρας, ενώ βρισκόταν σε δρόμο του Γκλέντεϊλ. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες, οι οποίοι προσπάθησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα, και διαπίστωσαν τον θάνατό του.

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Όπως προκύπτει από την έκθεση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της Κομητείας του Λος Άντζελες, την οποία επικαλείται το αμερικανικό μέσο, η αιτία θανάτου ήταν τραύματα από αμβλεία βία, ενώ οι Αρχές κατέληξαν ότι επρόκειτο για ατύχημα. Η σχετική απόφαση έγινε γνωστή την Τρίτη (13/10).

Lucian Piane, a composer and songwriter who appeared on multiple seasons of "RuPaul’s Drag Race" as a judge and mentor, died Oct. 12 at the age of 46. https://t.co/V5hodzrTZJ https://t.co/WV73MGm8UE October 13, 2026

Οι δύο συλλήψεις λίγα 24ωρα πριν από τον θάνατό του

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο πριν από τον θάνατό του ήταν ιδιαίτερα δύσκολο για τον Λούσιαν Πιάνε, καθώς βρέθηκε δύο φορές αντιμέτωπος με τις αστυνομικές αρχές του Γκλέντεϊλ.

Η πρώτη σύλληψή του έγινε το Σάββατο (10/10), με την κατηγορία ότι βρισκόταν υπό την επήρεια ελεγχόμενης ουσίας. Στη συνέχεια, του επιδόθηκε κλήση και αφέθηκε ελεύθερος. Την επόμενη ημέρα, ωστόσο, συνελήφθη εκ νέου, με την υποψία ότι επιτέθηκε σε αστυνομικό ή μέλος του προσωπικού υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Όπως και στην πρώτη περίπτωση, ο Πιάνε αφέθηκε ελεύθερος αφού έλαβε κλήση για να παρουσιαστεί ενώπιον της Δικαιοσύνης. Η δικαστική του εμφάνιση είχε οριστεί για τη Δευτέρα, ημέρα κατά την οποία έχασε τη ζωή του.

Τα βίντεο που ανησύχησαν τους θαυμαστές του

Λίγο πριν από τον θάνατό του, ο Λούσιαν Πιάνε είχε δημοσιεύσει στον λογαριασμό του στο Instagram μια σειρά από βίντεο, στα οποία καταγραφόταν να περπατά στους δρόμους. Οι αναρτήσεις του προκάλεσαν προβληματισμό στους θαυμαστές του, οι οποίοι εξέφρασαν την ανησυχία τους για την κατάστασή του. Τον περασμένο Αύγουστο, ο μουσικός παραγωγός είχε αναφέρει πως συμπλήρωσε έναν χρόνο μακριά από τις εξαρτησιογόνες ουσίες.

«Αφήνει πίσω του μια κληρονομιά πραγματικά υπέροχης μουσικής»

Η εταιρεία παραγωγής World of Wonder, που βρίσκεται πίσω από το «RuPaul’s Drag Race», αποχαιρέτησε τον Πιάνε με ανάρτηση στο Instagram την Τρίτη.

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«Είμαστε συντετριμμένοι από την είδηση του θανάτου του Λούσιαν Πιάνε», ανέφερε η εταιρεία, εξαίροντας το ταλέντο και τη μουσική παρακαταθήκη του.

«Ο Λούσιαν αφήνει πίσω του μια κληρονομιά πραγματικά υπέροχης μουσικής. Είθε οι δυσκολίες που αντιμετώπισε να μη σκιάσουν ποτέ τις αναμνήσεις από έναν γλυκό άνθρωπο, έναν αγαπημένο φίλο και έναν σπουδαίο μουσικό. Αναπαύσου εν ειρήνη, Λούσιαν», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

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