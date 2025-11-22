Τον 16χρονο θετό της αδελφό εξετάζουν οι αρχές ως κύριο ύποπτο για τον θάνατο της 18χρονης Άννα Κέπνερ, μαθήτριας και μαζορέτας από τη Φλόριντα, η οποία βρέθηκε νεκρή κατά τη διάρκεια οικογενειακής κρουαζιέρας.

Σύμφωνα με τον πατέρα του πρώην συντρόφου της, ο νεαρός είχε αναπτύξει νοσηρή εμμονή μαζί της και είχε επιδείξει ανησυχητική συμπεριφορά, όπως το να ανεβαίνει πάνω της ενώ εκείνη κοιμόταν.

Ο θετός αδελφός φέρεται να την καταδίωκε συνεχώς, και η Άννα τον φοβόταν, καθώς κουβαλούσε συχνά ένα μεγάλο μαχαίρι. Ο Τζόσουα, πρώην σύντροφος της Άννας, δήλωσε ότι προσπάθησε να ειδοποιήσει τους γονείς της για την επικίνδυνη συμπεριφορά του 16χρονου, αλλά δεν τον πίστεψαν.

Στις 8 Νοεμβρίου, η σορός της Άννας βρέθηκε κάτω από το κρεβάτι της στην καμπίνα του κρουαζιερόπλοιου, καλυμμένη με σωσίβια.

Η κοπέλα είχε επιβιβαστεί στο ταξίδι μαζί με τον πατέρα της, τη μητριά, τον 14χρονο βιολογικό αδελφό και τον 16χρονο θετό αδελφό της. Ο ιατροδικαστής επιβεβαίωσε τον θάνατό της στις 7 Νοεμβρίου στις 11:17 π.μ.

Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε, αλλά η βιολογική της μητέρα, Χέδερ Κέπνερ, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί λόγω οικογενειακών συγκρούσεων, αν και σχεδιάζει να αποχαιρετήσει την κόρη της με τρόπο που θα της δώσει την ευκαιρία να τη δει μία τελευταία φορά.

Η Άννα περιγράφεται από τους γονείς και τους γνωστούς της ως ένα χαρούμενο, κοινωνικό και φιλικό παιδί, με όνειρα να υπηρετήσει στο Πολεμικό Ναυτικό και να γίνει αστυνομικός χειριστής K-9.

Το FBI, που έχει αναλάβει την υπόθεση λόγω του γεγονότος ότι ο θάνατος συνέβη σε διεθνή ύδατα, συνεχίζει την έρευνα για να διαλευκάνει πλήρως τα γεγονότα γύρω από τον θάνατο της 18χρονης.