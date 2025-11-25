Το Ιράν προχώρησε την Τρίτη, 25 Νοεμβρίου, στη δημόσια εκτέλεση ενός άνδρα που είχε καταδικασθεί για το βιασμό 2 γυναικών στη βόρεια επαρχία Σεμνάν, ανακοινώθηκε από τη δικαστική εξουσία.

Ο άνδρας, η ταυτότητα του οποίου και η ημερομηνία της καταδίκης του δεν διευκρινίσθηκαν, εκτελέσθηκε στην πόλη Μπαστάμ αφού το Ανώτατο Δικαστήριο επιβεβαίωσε την ετυμηγορία, μετέδωσε το επίσημο μέσο ενημέρωσης της δικαστικής εξουσίας Mizan Online.

Advertisement

Advertisement

Mahmoud Ansari executed publicly in Yasuj



Hengaw — Tuesday, November 11, 2025 Authorities in the Islamic Republic of Iran carried out the public execution of Mahmoud Ansari, a prisoner convicted of “premeditated murder,” in the city of Yasuj, Kohgiluyehhttps://t.co/JEVKKRAjKz — Chiya Qadri چیا قادری (@chiyaqa) November 22, 2025

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφερειακής δικαστικής εξουσίας Μοχαμάντ Ακμπαρί, τον οποίο επικαλείται το Mizan, ο εκτελεσθείς «είχε εξαπατήσει δύο γυναίκες», τις οποίες βίασε «ασκώντας βία και δι’ εξαναγκασμού». Είχε επίσης χρησιμοποιήσει «εκφοβισμό και απειλές» για να φοβηθούν τα θύματα ότι θα στιγματισθεί η φήμη τους.

Η Ισλαμική Δημοκρατία, η οποία εκτελεί δι’ απαγχονισμού τις περισσότερες θανατικές καταδίκες, είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο σε αριθμό εκτελέσεων μετά την Κίνα, σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων, κυρίως τη Διεθνή Αμνηστία.

Η χώρα πραγματοποιεί εν γένει τις εκτελέσεις μέσα στις φυλακές, όμως πριν από 2 εβδομάδες είχε πραγματοποιήσει δημόσιο απαγχονισμό ενός άνδρα καταδικασμένου για φόνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ