Σάλος επικρατεί στο Ιράν για τον γάμο της κόρης του Αλί Σαμκάνι, στενού συμβούλου του Αλί Χαμενεΐ, που κόστισε 1,4 δισεκατομμύρια τομάν (περίπου 11.000 ευρώ) και διοργανώθηκε στο ξενοδοχείο Espinas Parsian της Τεχεράνης.

Η τελετή, που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2024, προκάλεσε αναταραχή πρόσφατα, όταν διέρρευσαν βίντεο που δείχνουν τη νύφη χωρίς μαντίλα και με αποκαλυπτικό νυφικό.

Τα πλάνα δείχνουν τον Σαμκάνι να συνοδεύει την κόρη του, ενώ γυναίκες φορούν χαλαρά μαντίλια που δεν καλύπτουν τα μαλλιά τους. Ο γαμπρός και μια γυναίκα, πιθανώς η μητέρα του, εμφανίζονται με ρούχα «δυτικού τύπου».

فیلم عروسی دختر علی شمخانی به دستم رسیده. شما هم ببینید. گشت ارشاد و بیکاری و فقر مال مردمه، مراسم میلیاردی با پول ملت هم مال اینا. pic.twitter.com/El7emXKkPh October 18, 2025

Το κόστος της τελετής έχει επίσης προκαλέσει αντιδράσεις. Η ιρανική εφημερίδα Arman Melli σημειώνει την αντίφαση μεταξύ των απαιτήσεων για υπομονή των πολιτών εν μέσω οικονομικών κυρώσεων και της διοργάνωσης τόσο ακριβών γαμήλιων τελετών.

«Πώς μπορούμε να ζητήσουμε από τον κόσμο να είναι υπομονετικός, ενώ η τελετή γάμου της κόρης του πρώην γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας πραγματοποιείται σε μία από τις πιο πολυτελείς αίθουσες της χώρας;», αναφέρει η εφημερίδα.

Ο Αλί Σαμκάνι, ο οποίος υπηρέτησε ως γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας από το 2013 έως το 2023 και παραμένει στενός σύμβουλος του Χαμενεΐ, κατηγόρησε το Ισραήλ για τη διαρροή των βίντεο, τα οποία επανεμφανίστηκαν πρόσφατα στα ιρανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγιναν viral.

«Η παραβίαση της ιδιωτικής ζωής των ανθρώπων είναι η νέα μέθοδος δολοφονίας του Ισραήλ», δήλωσε ο Σαμκάνι, όπως αναφέρει το Iran International.

Ο πρώην υπουργός Εζατολάχ Ζαργκαμί υπερασπίστηκε τον Σαμκάνι, υποστηρίζοντας ότι η τελετή ήταν «αποκλειστικά για γυναίκες» και ότι ορισμένες φορούσαν πέπλο, ενώ οι υπόλοιπες ήταν στενές συγγενείς.

Οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων επικρίνουν τον «δυτικό» χαρακτήρα της τελετής, τονίζοντας την απόκλισή της από τις παραδοσιακές ιρανικές γαμήλιες συνήθειες. Παράλληλα, η πρόσφατη ανακοίνωση για τη δημιουργία ενός «Διαχειριστικού Κέντρου για τη Σεμνότητα και το Χιτζάμπ» και η ανάπτυξη 80.000 αστυνομικών δυνάμεων ηθικής ενισχύουν την κοινωνική αντιπαράθεση, καθώς οι πολίτες συγκρίνουν τα μέτρα με τον τρόπο που γιορτάζουν οι ελίτ οικογένειες.