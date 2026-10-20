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Η Ιρίνα Σάικ και η Μπέλα Χαντίντ έκλεψαν τις εντυπώσεις και μετά την πασαρέλα της Victoria’s Secret στο Λος Άντζελες, με τις δύο καλλονές να επιλέγουν ιδιαίτερα τολμηρές εμφανίσεις για το πάρτι που ακολούθησε τη Δευτέρα.

Τα δύο μοντέλα, που συμμετείχαν στην εντυπωσιακή επίδειξη μόδας το βράδυ της Κυριακής, βρέθηκαν στο The Bird Streets Club στο Δυτικό Χόλιγουντ, συγκεντρώνοντας τα βλέμματα με τις στιλιστικές επιλογές τους.

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Η 40χρονη Ιρίνα Σάικ, η οποία συμπλήρωσε δέκα χρόνια από την πρώτη της συμμετοχή στην πασαρέλα της Victoria’s Secret, επέλεξε ένα μαύρο σουτιέν, το οποίο συνδύασε με ένα διάφανο, χαμηλόμεσο παντελόνι. Το διαφανές ύφασμα άφηνε να φαίνεται το εσώρουχό της, δίνοντας στην εμφάνισή της έναν ιδιαίτερα τολμηρό χαρακτήρα.

Εξίσου αποκαλυπτική ήταν και η εμφάνιση της Μπέλα Χαντίντ. Το 30χρονο μοντέλο, που γιόρταζε την έκτη συμμετοχή του στην επίδειξη μόδας του γνωστού οίκου εσωρούχων, επέλεξε ένα διάφανο μαύρο μίνι φόρεμα που άφηνε ελάχιστα στη φαντασία.

Bella Hadid correndo para falar com os fãs ao chegar a after party da Victorias Secrets ❤️ https://t.co/3ucvwIYC3b — Portal Bella Hadid BR (@BellaHadidBra) October 20, 2026

Bella Hadid correndo para falar com os fãs ao chegar a after party da Victorias Secrets ❤️ https://t.co/3ucvwIYC3b — Portal Bella Hadid BR (@BellaHadidBra) October 20, 2026

Με τις επιλογές τους, οι δύο σταρ της πασαρέλας έδωσαν συνέχεια στη λάμψη της βραδιάς της Victoria’s Secret, αποδεικνύοντας ότι οι εντυπωσιακές εμφανίσεις δεν περιορίζονται μόνο στην πασαρέλα, αλλά συνεχίζονται και στις εκδηλώσεις που ακολουθούν.