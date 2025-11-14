Με μια στοχευμένη επίθεση στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ χθες το βράδυ, η Ουκρανία κατάφερε να πλήξει καίρια την «καρδιά» της ρωσικής οικονομίας, διακόπτοντας τις εξαγωγές πετρελαίου και προκαλώντας άνοδο στις τιμές του αργού.

Η διακοπή της ροής 2,2 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου ημερησίως, που αντιστοιχεί περίπου στο 2% της παγκόσμιας προσφοράς, αποτελεί σοβαρό πλήγμα στις ρωσικές υποδομές, περιορίζοντας τη δυνατότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τη στρατιωτική της επιχείρηση.

Acc to Zelenskyy last night Ukrainian "Long Neptune" missiles attacked several targets in Russia. One of the targets that may have been hit was the Transneft "Sheskharis" oil terminal in the port of Novorossiysk. Flames from a rocket motor can clearly be seen in the video. pic.twitter.com/MDFCCaZpP9 — raging545 (@raging545) November 14, 2025

Η επίθεση ανέδειξε τη σημασία των πετρελαϊκών εξαγωγών για τη Ρωσία, καθώς τα έσοδα από το πετρέλαιο παραμένουν η κύρια πηγή χρηματοδότησης του πολέμου. Με πυραύλους κρουζ Neptune και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, οι ουκρανικές δυνάμεις στόχευσαν κρίσιμες υποδομές, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε τερματικούς σταθμούς και αγωγούς.

Η Ρωσία, μέσω της Transneft, αναγκάστηκε να αναστείλει προσωρινά τις προμήθειες πετρελαίου προς το λιμάνι, ενώ και η Κοινοπραξία Αγωγών της Κασπίας διέκοψε προσωρινά τις φορτώσεις από το γειτονικό τερματικό σταθμό Γιούζναγια Οζερέεβκα. Η διακοπή αυτή δημιουργεί ανησυχίες για την παγκόσμια προμήθεια πετρελαίου και ασκεί ανοδικές πιέσεις στις τιμές, οι οποίες ανέβηκαν πάνω από 2%.

🔚 Ukraine's strike stopped oil exports from Novorossiysk, which accounts for about 2% of global supplies, – Reuters



📈 After a massive attack by UAVs and Neptune missiles, the Russian port of Novorossiysk temporarily halted oil shipments – about 2.2 million barrels/day. This is… pic.twitter.com/GoY4d3KioT — Exilenova+ (@Exilenova_plus) November 14, 2025

Η Ουκρανία συνεχίζει να στοχεύει στρατηγικές εγκαταστάσεις, όπως διυλιστήρια και αποθήκες καυσίμων, προσπαθώντας να περιορίσει τη χρηματοδότηση της ρωσικής στρατιωτικής μηχανής. Οι Ρώσοι αξιωματούχοι ανέφεραν ζημιές σε λιμάνια, σιτηρά και εμπορευματοκιβώτια, ενώ ένα πλοίο που ήταν ελλιμενισμένο υπέστη ζημιές, με τρία μέλη του πληρώματος να τραυματίζονται.

Η αποκατάσταση των υποδομών απαιτεί άμεση επέμβαση, με περισσότερους από 170 ανθρώπους και 50 μονάδες εξοπλισμού να συμμετέχουν στην κατάσβεση πυρκαγιών και την αποκατάσταση των ζημιών.