Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υπέβαλε σήμερα επίσημο αίτημα για απομονή χάρης στον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ, όπως ανακοίνωσε η προεδρία.

«Το Γραφείο του Προέδρου έχει επίγνωση πως πρόκειται για ένα ασυνήθιστο αίτημα, που φέρει σημαντικές συνέπειες. Αφού λάβει όλες τις σχετικές απόψεις, ο Πρόεδρος θα εξετάσει υπεύθυνα και σοβαρά το αίτημα», ανέφερε το γραφείο του Χέρτσογκ.

Αν και ο Νετανιάχου δεν έχει σχολιάσει το θέμα, φαίνεται ότι οι κατηγορίες για διαφθορά και συγκεκριμένα για δωροδοκία, απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης σε βάρος του ιδίου και της συζύγου του, μια μακρά δίκη που βρίσκεται σε εξέλιξη, λαμβάνει άλλες διαστάσεις καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αρνείται μέχρι σήμερα τις κατηγορίες και έχει δηλώσει αθώος.

Να σημειωθεί, ότι κατά την ομιλία του στην Κνέσετ τον Οκτώβριο μετά την ειρηνευτική συμφωνία, ο Ντόανλντ Τραμπ είχε καλέσει τον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ να απονείμει χάρη στον Νετανιάχου.

Μάλιστα, είχε πει χαρακτηριστικά για τα «δώρα» που φέρεται να έλαβε ο Νετανιάχου: «Ποιος νοιάζεται για πούρα και σαμπάνια;» «Έχω μια ιδέα, γιατί δεν απονείμεις χάρη στον Νετανιάχου;»

Μια δίκη από το 2020

Η δίκη του Νετανιάχου έχει ξεκινήσει από τον τον Μάιο του 2020 με κατηγορίες ότι εκείνος και η σύζυγός του, Σάρα, δέχτηκαν είδη πολυτελείας αξίας άνω των 260.000 δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων σαμπάνιας, πούρων και κοσμημάτων, από δισεκατομμυριούχους, σε αντάλλαγμα για πολιτικές χάρες.

Κατηγορείται ακόμη ότι προσπάθησε να διαπραγματευτεί καλύτερη κάλυψη από δύο ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έχει προσπαθήσει δεκάδες φορές να καθυστερήσει την ολοκλήρωση της δίκης επικαλούμενος διάφορα θέματα υγείας με του Ισραηλινούς να έχουν πολλές φορές αποδοκιμάσει τον ίδιο και υπουργούς του στις περιπτώσεις που εμφανίστηκαν στο δικαστήριο.

Η χάρη απονέμεται σε όσους έχουν καταδικαστεί

Ο Νετανιάχου, ο μακροβιότερος πολιτικός στην πρωθυπουργία στην ιστορία της χώρας, αρνείται επί μακρόν τις κατηγορίες για δωροδοκία, απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης. Οι δικηγόροι του ανέφεραν σε επιστολή που απηύθυναν προς το γραφείο του προέδρου ότι ο πρωθυπουργός εξακολουθεί να πιστεύει πως οι δικαστικές διαδικασίες θα καταλήξουν στην πλήρη αθώωσή του.

«Οι δικηγόροι μου έστειλαν αίτημα για χάρη στον πρόεδρο της χώρας σήμερα. Περιμένω πως όποιος επιθυμεί το καλό της χώρας θα υποστηρίξει αυτό το βήμα», ανέφερε ο Νετανιάχου σε μια σύντομη δήλωση μέσω βίντεο που δημοσιοποίησε το κόμμα του, το Λικούντ.

Το γραφείο του Χέρτσογκ δήλωσε πως το αίτημα θα προωθηθεί στο υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως είναι η συνήθης πρακτική, προκειμένου να συγκεντρωθούν απόψεις, οι οποίες θα υποβληθούν στον νομικό σύμβουλο του προέδρου, που θα διατυπώσει σύσταση για τον πρόεδρο.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης του Ισραήλ Γιαρίβ Λέβιν είναι μέλος του κόμματος Λικούντ του Νετανιάχου και στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού.

«Να παραδεχθεί την ενοχή του»

Στην επιστολή, οι δικηγόροι του Νετανιάχου διατείνονται πως οι ποινικές διαδικασίες σε βάρος του έχουν βαθύνει τις κοινωνικές διαιρέσεις και πως ο τερματισμός της δίκης είναι απαραίτητος για την εθνική συμφιλίωση. Γράφουν επίσης πως οι όλο και συχνότερες ακροάσεις στο δικαστήριο είναι κουραστικές ενόσω ο πρωθυπουργός προσπαθεί να ασκήσει τα καθήκοντά του στη διακυβέρνηση.

«Απαιτείται από εμένα να καταθέτω τρεις φορές την εβδομάδα… Αυτή είναι μια αδύνατη απαίτηση που δεν ζητείται από κανέναν άλλο πολίτη», ανέφερε ο Νετανιάχου στη δήλωση μέσω βίντεο, τονίζοντας ότι έχει λάβει την εμπιστοσύνη του κόσμου με το να έχει κερδίσει κατ΄επανάληψη τις εκλογές.

Ούτε ο πρωθυπουργός ούτε οι δικηγόροι του έκαναν οποιαδήποτε παραδοχή ενοχής. Η χάρη απονέμεται παραδοσιακά στο Ισραήλ μόνο αφού έχουν ολοκληρωθεί οι δικαστικές διαδικασίες και ο κατηγορούμενος έχει καταδικαστεί. Οι δικηγόροι του Νετανιάχου υποστήριξαν πως ο πρόεδρος μπορεί να παρέμβει όταν διακυβεύεται το δημόσιο συμφέρον, όπως σε αυτή την περίπτωση, με στόχο τη θεραπεία των διαιρέσεων και την ενίσχυση της εθνικής ενότητας.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ ανέφερε σε μια ανακοίνωση πως ο Νετανιάχου δεν θα πρέπει να λάβει χάρη χωρίς παραδοχή ενοχής, έκφραση μεταμέλειας, και άμεση αποχώρηση από τον πολιτικό στίβο.